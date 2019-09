Diego es la esperanza

San Fernando vuelve a estar abajo en la Serie. Esta vez a la orilla del abismo; a punto de sucumbir. Pero más allá de la adversidad, de la necesidad de sobrevivir, algo llena de optimismo a la novena fernandina: el retorno de Diego Sandino al montículo.



Existe una seguridad total de que la historia con Diego será diferente a la ocurrida en el segundo juego, cuando abrió y fue vapuleado por el Bóer. Todos confían en que las cosas serán distintas y la Serie tendrá un séptimo y decisivo encuentro.



“Nuestro mejor hombre de la temporada vuelve al montículo, en un juego de crucial importancia para nosotros. Vamos a apoyarlo, vamos a dar más del cien por ciento, y así extenderemos la Serie hasta el Final”, dijo Omar Cisneros en una reunión que tuvo con sus jugadores luego de la derrota 19x3 ante el Bóer.



Los peloteros lo escucharon y prometieron vencer en el sexto encuentro al Bóer.



“Diego a lo largo de la campaña regular nos demostró su carácter como lanzador, que no hay manera que dudemos de lo que es capaz”, dijo Aníbal Vega sobre Sandino. “Él siempre positivo sube a la loma y domina con facilidad a los contrarios. Tengo fe que así lo hará ante el Bóer”.



Pero al igual que Aníbal, todos los peloteros de las Fieras creen en Sandino. Y más que alguno dentro del Bóer, quizás también piense lo mismo.



“Él demostró ser el mejor de la Liga y sabemos que para vencerlo, tenemos que ir bien enfocado en su manera de trabajar”, dijo el artillero del Bóer, Jorge Luis Avellán.



Sandino en la temporada, con sus diez triunfos sin derrotas, logró tres triunfos ante el Bóer, pero no se lució durante el segundo juego, aceptando cinco carreras de los capitalinos.



“Yo me siento optimista que lo vamos a derrotar y que el equipo se coronará en Masaya”, dijo el catcher Manuel Mejía. “En su salida anterior demostró ser vulnerable y así como le bateamos antes, lo vamos a batear ahora”, añadió.



La Serie está dependiendo de lo que Sandino pueda lograr en el séptimo juego… Ya las Fieras con su ofensiva, demostró que pueden batear ese pitcheo “grandioso” del Bóer, pero la debilidad del team, exceptuando a Jairo Pineda, ha sido la carencia de un pitcheo dominante para frenar a la artillería del Bóer.



“Él es nuestra esperanza. Sabemos que un conjunto no debe de depender de sólo una figura, pero cuando se habla de Diego Sandino, inmediatamente se nos viene a la mente el mejor pitcher de la Liga. Vamos a derrotar al Bóer y nuestra labor es extender la Serie a siete juegos y ganarla en Managua”, dijo Omar.