¡Chinandega campeón!

Las emociones por el triunfo se vivieron también ayer en Granada, donde el equipo de Chinandega remontó una desventaja inicial y capturó el título del Campeonato Nacional de Béisbol Pre Infantil, al dejar vencido en el campo a Managua, 8x7 en ocho vibrantes episodios.



Una base por bolas con las bases llenas en el cierre del octavo inning, le dio el triunfo a los occidentales, que no bajaron la guardia, pese a estar todo el tiempo con el marcador en contra. Empataron magistralmente el partido en el séptimo inning y decidieron en extra innings.



Managua arrancó de manera aplastante ante Chinandega, anotando cinco carreras en la primera entrada con jonrones de Luis Espinoza y Bryan Parajón.



Ese 5x0 en contra, en sólo el arranque, parecía que todo sería difícil para el Chinandega, pero en vez de eso amilanarse, reaccionaron con dos carreras en el cierre de ese episodio.



Los capitalinos aumentaron la ventaja 6x2 con una más en el segundo, mientras Chinandega se acercó 6x4 en el tercero.



Luego de casi tres episodios sin anotar, Managua pudo ampliar el marcador 7x4 en el quinto pero en la parte baja, los occidentales también anotaron una más y se acercaron 7x5.



Así llegó la pizarra al séptimo inning, y cuando se suponía que Chinandega desfilaría rápido en su última bateada y los Managua se preparaban para levantar el trofeo, los occidentales le empataron después de marcar dos carreras.



El pitcheo de Managua no aguantó la presión del equipo patrocinado por el pitcher de los Ranger de Texas, Vicente Padilla, y en el octavo permitió dos hits y entregaron el partido y el campeonato cediendo dos boletos con un out, el decisivo, que fue otorgado por Jaime Laguna Jr., hijo del árbitro de la Liga Profesional, al bateador Norwin Duarte.



Ganó en relevo Álvaro Gómez al lanzar dos innings sin hits ni carrera. Perdió Lony López, quien tiró 2.2 episodios con tres hits y dos carreras permitidas.



Por Managua, los mejores bateadores fueron Espinoza, de 3-2, con un jonrón y dos empujadas, y Parajón de 4-2 con tres remolques. Jorge Corea, de 4-2, con dos empujadas y dos anotadas, se destacó por Chinandega.



En el duelo por el tercer lugar, Matagalpa venció por nocaut 14x4 a Rivas en seis episodios. Ganó Mateo Gutiérrez y perdió José Solís.