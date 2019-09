Ferreti vs Diriangén en despegue del fut

Con algunos cambios en clubes como los Diablos Rojos del América, el Diriangén, Real Estelí, Masatepe y Deportivo Ocotal, inicia el Torneo de Clausura este 27 de enero, básicamente con el mismo calendario que se utilizó en el Torneo de Apertura pasado.



Los estelianos, actuales monarcas, recibirán a un América –-en el Estadio Independencia-- que promete ser más competitivo, luego de confirmar a jugadores claves: Jaime Crisanti, Ezequiel Jerez, Octavio Montiel, Pavel Márquez, además están por confirmar un arreglo con los norteños para que Hugo Silva regrese con los capitalinos. Raúl Leguías también podría retornar a los rojos.



Por su parte, el Real Estelí aseguró al colombiano Juan Pablo Chacón y a Elmer Mejía, pero le dijo adiós a Aníbal Martínez y al argentino Silva, a pesar de que aún están negociando su traspaso al América. No tendrán un extranjero de volante creativo y se cree que podría tomar esa posición el seleccionado David Martínez.



Lo que es un hecho es que el duelo entre Walter Ferreti y Diriangén será en el Estadio Olímpico del IND y no en Diriamba como estaba previsto. La razón es que están trabajando en esa instalación para el duelo eliminatorio de la Selección Mayor con Antillas, y antes de eso no será usado en ningún partido.



Pero independientemente de la sede, el juego luce una garantía de gran espectáculo gracias a la rivalidad que creció más en el torneo pasado entre estos clubes, sumado a la disputa que tiene la directiva del Ferreti con la del Diriangén por jugadores como César Salandia, Silvio Avilés y Denis Espinosa.



Lo que se ve complicado es que Salandia pueda jugar con los rojinegros el partido inaugural, pero Ferreti ha intentado reforzarse con Ariacny Alvarado, Germán Mejía, Milton Zeledón, Michael Jarquín. Diriangén en medio de la crisis consiguió al uruguayo Adrián Moura, quien viene de jugar fútbol sala en Canadá.



Masatepe, que reporta al argentino Javier Martino como única adquisición extranjera, se medirá a Bluefields en un estadio aún por determinar, porque los Venados no podrán jugar en Diriamba.



Los masatepinos mantienen al también argentino Juan Carlos Segura y al hondureño Milton Rodríguez, reforzados con muchos jóvenes de las ligas de Masatepe y algunos jugadores que repiten con el club.



El Real Madriz viajará a San Marcos para medirse a los locales, mientras el Deportivo Ocotal, con su nuevo técnico Mario Alfaro y cuatro jugadores hondureños, se enfrenta al Jalapa en el estadio Alejandro Ramos.



El torneo será a dos vueltas de nueve fechas cada una, después los cuatro primeros pasarán a las semifinales y los ganadores irán a la final.