Violencia innecesaria

¿Quién los defiende?

Sólo uno como él estaba dispuesto a poner el pellejo por protegerlo. Ronald Pérez ofreció su espalda para que Leonel Cajina pudiera salir el sábado del terreno de juego sin que los peloteros del Bóer, principalmente Gustavo Martínez, lo golpearan. Los policías no sabían qué hacer y se quedaron viendo con frescura, casi congelados, cómo la violencia crecía en sus narices.



¿Hay necesidad de tanta violencia? Tres de los cuatro primeros juegos de la Serie Final han sido cuestionados por el arbitraje, incluso decisiones que no requieren de protesta están siendo cuestionadas por todos.



A la salida del Roberto Clemente, Cajina nos explicaba su decisión. “Me dicen que canté antes la jugada, pero mi obligación es hacerlo una vez que el corredor ha anotado. ¿Quién dice que no me puedo adelantar al fallo si uno ya tomó la base? Él dice que ni siquiera tocó la base, es su palabra contra la mía”.



El umpire fue insultado despiadadamente por un grupo de peloteros del Bóer. “Me dijeron improperios, pero no me toca a mí sancionar a nadie, no expulsé a ningún jugador porque en ese momento el juego había terminado y estaba buscando cómo protegerme. La Liga debe hacer su evaluación, las pruebas están en las imágenes de la TV”.



Desde el Génesis del béisbol hasta nuestros días, los árbitros son crucificados por todos. Cajina es, si no el mejor, uno de los mejores. Al menos en este país, ninguno de los nicaragüenses que viven en estas tierras conoce mejor su profesión que él. ¡Ah!, también se equivoca.



Cajina nos dio una lección de por qué falló con anticipación. “Se acuerdan cuando vino el tiro de Jorge Núñez y Mejía estaba esperando a Eddy Talavera en el home. El corredor fue tocado antes del home, pero yo tenía que esperar que el catcher retuviera la pelota y no lo hizo. Esa es la diferencia entre una jugada y la otra, incluso pude haberme adelantado cantado diciendo out y después cambiar a safe si el catcher pierde la bola”.



Lo que nadie se explica es por qué, de repente, trabajar impartiendo justicia en un partido de béisbol se ha convertido en un peligro infernal.