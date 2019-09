Eliminan a Nalbandian

El tenista español Rafael Nadal, cabeza de serie N.2 del Abierto de Australia, se metió este domingo en cuartos de final sin sudar tras el abandono del francés Paul-Henri Mathieu, y su compatriota Juan Carlos Ferrero eliminó al argentino David Nalbandian.



En un día en el que Justine Henin y Maria Sharapova avanzaron sin problemas a cuartos de final, donde el martes protagonizarán un duelo en la cumbre, Nadal se clasificó sin esfuerzo al retirarse su rival, cabeza de serie N.23, por una lesión en la pierna cuando perdía por 6-4, 3-0.



Nadal podría arrebatar a Roger Federer el número uno del mundo si el suizo, defensor del título, no alcanzara las semifinales y el mallorquín ganara este primer torneo de Grand Slam del año.



En partido de tercera ronda, el ‘mosquito’ Ferrero, cabeza de serie N.22, sorprendió al eliminar contra todo pronóstico a Nalbandian, décimo favorito, en tres mangas por 6-1, 6-2, 6-3.



El argentino, temido tras un estupendo fin de año en el que ganó en Madrid y París-Bercy, derrotando de paso a los tres mejores del mundo, Roger Federer y Rafael Nadal, dos veces cada uno, y Novak Djokovic, no se escudó en los problemas de espalda que le han impedido jugar un solo partido de preparación.



“La espalda la tenía bien. Simplemente, él jugó mejor y yo no logré ningún golpe bueno”, admitió el cordobés de 26 años, conocido en el circuito por su irregularidad.



En octavos de final, Ferrero deberá confirmar su recuperación ante otro valenciano, David Ferrer, uno de los jugadores que más progresaron el año pasado. El quinto tenista mundial barrió de la pista al norteamericano Vince Spadea en la tercera ronda con un claro 6-3, 6-3 y 6-2.



Además, en partido de octavos de final, el ruso Nikolay Davydenko, cuarto cabeza de serie, fue eliminado por 7-6 (7/2), 6-3, 6-1 por su compatriota Mijail Youzhny (N.14), que se enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga, verdugo de su compatriota Richard Gasquet (N.8) por 6-2, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 6-3.



En el tablero femenino, la defensora del título, la estadounidense Serena Williams, derrotó a la checa Nicole Vaidisova (N.12) por 6-3, 6-4 y afrontará en cuartos de final a la tercera favorita, la serbia Jelena Jankovic, que se impuso a la australiana Casey Dellacqua por 7-6 (7/3), 6-1.



También avanzaron sin dificultad a esa ronda la número uno mundial, la belga Justine Henin, que derrotó por un claro doble 6-2 a la taiwanesa Hsieh Su-Wei, y la rusa Maria Sharapova, cabeza de serie N.5 del primer torneo de Grand Slam del año, que aplastó a su compatriota Elena Dementieva (N.11) por 6-2, 6-0.



Henin y Sharapova protagonizarán el martes el gran duelo de los cuartos de final, repetición de la última final del Masters, que la belga terminó ganando tras un encarnizado combate de tres horas y 24 minutos en noviembre pasado.