El Nuevo Día / Nueva York

A pesar de la derrota, Félix ‘Tito’ Trinidad reaccionó anoche con satisfacción por su rendimiento frente a Roy Jones Jr., quien lo derribó dos veces y se apuntó un claro triunfo por decisión unánime en la pelea estelar de la cartelera ‘Bring on the Titans’ en el Madison Square Garden.



“Me siento contento porque en realidad hice un gran combate aunque no pude conseguir la victoria para todos ustedes, mi gente… Roy Jones, sin duda, es ocho veces campeón mundial, ha sido uno de los mejores peleadores que me he enfrentado”, fueron las primeras palabras de Tito en la desorganizada y agitada conferencia de prensa post-pelea.



Luego de una larga espera, finalmente el ‘campeón del pueblo’ llegó al proscenio y tuvo un intercambio de abrazos con Jones Jr., quien abandonó en ese momento el lugar, hubo un incidente entre familiares de ambos bandos.



Una vez restablecido el orden, el orgullo de Cupey Alto pudo seguir con sus expresiones, dejando saber su inconformidad por la amplia ventaja en la tarjeta de los tres jueces del combate, incluyendo al puertorriqueño Nelson Vázquez.



“Por seis puntos no me siento muy bien en parte, pero nada, comoquiera hubiese perdido… posiblemente no estaba dándole una pela, pero sí estaba ganando los seis primeros ‘rounds’”, manifestó Tito, al tiempo que King, de manera irrespetuosa, respondía a su lado preguntas de algunos descorteses periodistas norteamericanos.



El padre, entrenador y manejador del ex triple campeón mundial boricua, don Félix Trinidad Rodríguez, aseguró que “fue una gran pelea, que se nos fue de las manos por los ‘knockdowns’ que Tito recibió. Si no llegan a surgir los ‘knockdowns’, nosotros no hubiésemos perdido la pelea”.



Jones piensa en su futuro

EFE

“Creo que no hay ningún boxeador que después de haber sido peso pesado baje hasta los supermedianos y pueda pelear como lo he hecho esta noche”, comentó Jones Jr., ganador de cuatro títulos del mundo en divisiones diferentes.



“Tengo que felicitar a Trinidad porque requirió de mucho esfuerzo que me aguantase los 12 asaltos”, destacó el ex campeón del mundo de los pesos pesados. “Todavía no puedo creer que se mantuvo peleando 12 asaltos conmigo porque en varias ocasiones lo tuve cerca del K.O., pero fallé algunos golpes por muy poco. Fue una gran pelea”.



Jones Jr. recordó que para los que habían dicho que estaba acabado y que no podría hacer nada positivo en el cuadrilátero les había demostrado lo contrario.



“Puedo hacer una gran cantidad de cosas en el cuadrilátero y además a ganar a cualquier rival porque tengo mi mente preparada para ello”, destacó Jones Jr., que alabó el campo de entrenamiento que tenía actualmente y todo el personal con el que trabajaba.



Jones Jr. también reivindicó que se merecía la oportunidad de una gran pelea, como la de enfrentarse a Calzaghe, por lo que estaba dispuesto a ir a cualquier lugar y en cualquier momento.