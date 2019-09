Real Madrid sigue firme

Madrid / AFP

El Real Madrid sigue mandando con autoridad en la Liga española tras ganar ayer por 2-0 en campo del Atlético Madrid, en el clásico capitalino de la 20ª jornada, mientras el FC Barcelona intenta no perderlo de vista después de su victoria por 1-0 sobre el Racing de Santander.



Raúl adelantó a los blancos a los 40 segundos de juego tras un pase de Robinho y el holandés Ruud Van Nistelrooy se encargó de hacer el segundo en el minuto 41.



Tras el primer gol, el Atlético de Madrid, que no ha logrado ganar a los blancos desde 1999, se echó hacia adelante, pero sus numerosas ocasiones, principalmente de sus goleadores Sergio “Kun” Agüero y Diego Forlán, se estrellaban en Iker Casillas, que tuvo la inestimable ayuda de sus palos y que lleva ya seis partidos consecutivos sin encajar un tanto.



La defensa blanca se vio mermada en el minuto 16 con la retirada del central portugués Pepe, sustituido por Michel Salgado, pero aún así el Atlético no conseguía definir.



Agüero soltó un gran disparo que se fue al larguero en el minuto 40, lo mismo que poco antes había hecho el brasileño Thiago Motta, y ante tanto fallo, quien no erró fue Ruud Van Nistelrooy, quie marcó el segundo tanto casi al término de la primera parte.



El holandés remató con la zurda un saque de esquina botado por su compatriota Wesley Sneijder.



“Se nota que somos un equipo, que tenemos menos problema de llevar la batuta en el partido, manejar el balón, crear jugadas y llegar con más peligro”, dijo el entrenador blanco, Bernd Schuster, tras el encuentro.



La victoria en el derby madrileño permite a los blancos seguir manteniendo su ventaja sobre sus perseguidores, mientras el Atlético, por su parte, cayó al cuarto puesto de la clasificación cediendo la tercera plaza al Villarreal, que ganó el sábado al Valencia por 3-0.



El segundo clasificado, el FC Barcelona, trata de no perder de vista al líder y se mantiene a siete puntos tras vencer en su campo al Racing de Santander.



El equipo azulgrana, que vio la vuelta del argentino Leo Messi tras un mes lesionado, se encontró con un Racing compacto al que sólo se podía vencer en velocidad, una de las características de Thierry Henry, autor del gol.



El francés aprovechó un mal despeje en el área pequeña racinguista para marcar el tanto de la victoria en el minuto 31, que permite al Barça seguir tras el Real Madrid.



El Espanyol, por su parte, es quinto, alejándose de los puestos de Liga de Campeones, tras perder 2-1 ante el Valladolid (7º) en un encuentro en que Joseba Llorente adelantó a los pucelanos con el tanto más rápido de la historia del campeonato español, igualando el récord anterior. Fue a los siete segundos de juego, igualando el récord que mantenía hasta ahora el uruguayo Darío Silva desde diciembre de 2000 cuando jugaba en el Málaga y le marcó su tanto al Valladolid.



El mismo Llorente volvió a marcar el segundo tanto de su equipo (34), antes de que Marc Torrejón marcara de cabeza el tanto del honor del Espanyol (58), que sigue quinto, en puestos de Copa de la UEFA.



El Zaragoza (11º) se impuso al Murcia por 3-1 con tantos del brasileño Oliveira (33) y el argentino Diego Milito (62, 82), que hizo su décimo tercer tanto, convirtiéndose en co-mejor goleador de la Liga española empatado a tantos con el brasileño del Sevilla, Luis Fabiano.