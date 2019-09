No importa qué tanto haya bateado el Bóer en el último juego de la Serie Final, o el enflaquecimiento de Diego Sandino en su salida anterior ante la tribu. Su presencia en la loma genera confianza y optimismo, y más aún cuando él augura que “ahora será distinto”.



A lo largo de la campaña regular no hubo un pitcher mejor que Sandino, estadísticamente hablando. No posee una gran velocidad y su apariencia física no intimida para nada. Eso no fue adversidad para el derecho. Sus diez triunfos sin derrotas lo convirtieron en alguien de respeto.



“Él es sencillamente el mejor de nuestro pitcheo, y en un juego de vida o muerte para nosotros, estamos optimistas porque a él le tocó ser el que defina nuestro destino”, dijo su compañero Norman Cardoze.



Sandino fue más allá en cuanto a declaraciones. Siempre con su fe al máximo, no da lugar a los malos resultados. Piensa siempre que va a triunfar, y eso contagia a todos a su alrededor.



“No es excusa, pero cuando lancé el primer encuentro, estaba convaleciente de una enfermedad que me afectó. Ahora será otra cosa. Me siento súper bien físicamente, y tengo la confianza total de que ellos no me vencerán”, dijo el pequeño gladiador.





Luego de verlos descargar más de 20 imparables y fabricar 19 carreras, ¿no te intimidan?

En lo absoluto. Ellos son buenos bateadores, pero contra mí no van a hacer eso. El problema es cuando uno está arriba en la zona. Te golpean con contundencia y vas a perder. Pero ya verán cómo será de diferente el sexto juego.





¿Hay presión por estar en un juego crucial y ante una ofensiva que te bateó en tu última salida?

Aunque muchos no me creen, pero yo no tengo presión. Recuerden la Liga de Primera División, estábamos 0-3 en la Serie contra León y los derrotamos. Yo gané dos juegos de esos cuatro que faltaban. Voy a saltar a la loma sin presión y al final ellos serán los que estarán comiéndose las uñas.





Ésta ha sido una Serie muy friccionada y de ánimos alterados, ¿qué opinás de eso?

Es una lástima, porque la historia de los juegos ha sido a través de los fallos inesperados y amenazas de ambos clubes. Ojalá no siga ocurriendo eso, especialmente porque yo soy lanzador de bola pegada, y en medio que los jugadores del Bóer se enojan si los golpean, yo no voy a cambiar mi plan de trabajo ante ellos.



Durante la temporada regular, Sandino le ganó tres veces al Bóer, y les tiró para 1.64. Sin embargo, el miércoles pasado salió explotado en 5.1 innings, cargando con cinco carreras, y perdía el partido antes que los fernandinos lo rescataran y se apuntaran el triunfo 10x5 para empatar la serie a un triunfo.