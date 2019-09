¿Se coronará la tribu hoy?

El Bóer llega hoy a Masaya con los bates todavía humeantes por el desborde ofensivo del domingo. Con la serie a favor y los ánimos crecidos, la tribu espera coronarse hoy, para convertirse en el primer bicampeón de la Liga Profesional de Béisbol nica en su segunda etapa.



El derecho Rafael García, quien explotó temprano en el segundo juego de la Final, está listo para cumplir con el plan del equipo, que es coronarse. No darán tregua, con todo y que esté Diego Sandino en la colina de enfrente. No esperarán el séptimo juego, ya que el conjunto ha adquirido su acostumbrado ritmo ofensivo, y su pitcheo ha respondido a cabalidad.



Como se esperaba, la Final ha sido atractiva, con duelos extraordinarios en contragolpes. El Bóer ganó el primero 4x2, con tres carreras en el octavo inning producidas por Clyde Williams. Las Fieras ganaron el segundo 10x5, con cinco carreras en el sexto inning y ataque de 15 hits. La tribu se llevó el tercero 6x5, con un batazo de Williams, quien evitó doble play; las Fieras ripostaron el sábado en el cuarto juego 4x3, dejando en el campo a los capitalinos en jugada apretada en el plato entre Renato Morales y Manuel Mejía; y el domingo el Bóer se adelantó en la serie con feroz ataque de 22 hits y dos jonrones, para ganar 19x3.



En las estadísticas, el Bóer está adelante en todo. Promedia .353 contra .253, anota 37 carreras, de las cuales 36 son empujadas, contra 24 de las Fieras, que empujan 22. La efectividad del pitcheo indio es de 4.33, contra el 6.86 de los masayas.



Un aspecto que está siendo decisivo en la serie es la velocidad de los corredores del Bóer en las bases. No sólo se refleja en las carreras anotadas, sino en el movimiento en las colchonetas. Los corredores de la tribu se han robado ocho bases en ocho intentos, contra dos de tres intentos de las Fieras. En defensa, el Bóer tiene cinco errores y las Fieras llevan ocho.



En 2006, ante Chinandega, las Fieras estaban igual que hoy, con la serie en contra 2-3 y en el noveno innings se les escapó un juego que ganaban 7x3, para caer 9x8 en 11 episodios.