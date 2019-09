Padilla en peor rotación

dplay@ibw.com.ni



El pitcheo abridor de Texas se ve tan borroso como el fondo del cráter de un volcán ligeramente humeante o el amanecer de un día nublado con la lluvia cayendo.



El “no se ve nada rescatable”, apunta el Sporting News, refiriéndose a la rotación de los Rangers en la Liga Americana, a causa del pobre rendimiento de Kevin Milwood, señalado como el más débil líder de staff, y la falta de respaldo de los otros brazos, entre ellos el de Vicente Padilla.



La publicación, que considera la rotación de los Indios encabezada por C. C. Sabathia, Fausto Carmona y Jake Westbrook, como la mejor del circuito, adelante de la que presenta Boston con Josh Beckett, Curt Schilling y Daisuke Matsusaka como pilares principales, coloca en nivel más bajo, la de Texas con Millwood, Padilla, Brandon McCarty, Kason Gabbard y Josh Rupe.



La reciente adquisición de Jason Jennings, un ganador de 16 juegos con Colorado en 2002 pero con 2-9 y 6.45 el año pasado con Houston, no parece tener significado y, consecuentemente, no altera la drástica valoración.



¿Se puede brillar desde una pobre rotación? Por supuesto. Hay varios casos, pero el más impactante ha sido el de Steve Carlton en 1972, cuando no sólo fue capaz de ganar 27 juegos desde un equipo de último lugar como aquellos Filis reducidos a 59 victorias, sino que capturó la triple corona y naturalmente, el Cy Young.



¡Ah, pero eso lo hizo un hombre como Carlton!, exclamaremos.



Cierto, pero Millwood y Padilla fueron ganadores de 16 y 15 juegos para Texas, lo que nos permite pensar que podrían regresar a esos niveles, si el potencial de ambos funciona como ya lo ha hecho al lado de crecientes expectativas.



Según los cálculos, Padilla, que se vio limitado a 23 aperturas en e2007 por sus problemas en el brazo, ganando seis y perdiendo diez con 5.76 en efectividad, va a mejorar a 10-14 con 4.99 trabajando 200 entradas.



En el béisbol la matemática no es tan simple como para trazar una relación apoyándonos solamente en números recientes. Entran en juego otros factores. Padilla saludable y con mayor madurez, podría experimentar una llamativa evolución que lo impulse hacia su primera temporada con más de 15 triunfos.



No puedo considerar, que con el material que tiene, ese preocupante registro de 2-7 y 8.04 como visitante, seguirá así. El pinolero de 30 años puede transformarlo y hasta impresionar con sus cifras globales en este 2008.



Desde la peor rotación de la Liga, esperamos que Padilla se proyecte lo suficiente para aterrizar en el terreno de la estabilidad, algo que estamos deseando desde hace un buen rato.