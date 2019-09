Apoyo para el estadio

El fútbol nacional recibirá un aporte de 20 millones de córdobas, aprobados por el presidente de la República, Daniel Ortega, para la construcción del Estadio Nacional de Fútbol y la preparación de la Selección Mayor masculina que inaugurará el coloso con una cuadrangular ante Cuba, Venezuela y está por confirmarse que el cuarto equipo sea Tigres do Brasil.



Según informó el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, Julio Rocha, Ortega está bien enterado de lo que pasa en nuestro balompié y ha mostrado tal interés en su desarrollo, que ha decidido apoyarlo como un inicio con los 20 millones. Pero podrían ser más en el transcurso de 2008.



Sin embargo, al menos por esta vez, no se entregará en efectivo el dinero, sino que lo aportarán a través de la maquinaria y mano de obra que usará el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en el Estadio Nacional que se construye en los predios de la UNAN-Managua. También invertirán en la Selección Mayor para su preparación al segundo duelo clasificatorio al Mundial Sudáfrica 2010, con Antillas Holandesas.



Luego que la Azul y Blanco se mida a los antillanos el 6 de febrero en Diriamba, debe entrenarse para el partido de vuelta el 26 de marzo en Curaçao. Para tal objetivo, los nicas viajarían a Venezuela unos días después del encuentro en Nicaragua para hacer pretemporada, igual a como lo están haciendo en Brasil.



Y en caso que Nicaragua clasifique a la siguiente ronda y se mida a Haití, el apoyo continuaría en esta nueva fase eliminatoria. Para ese entonces se prevé esté lista el área perimetral, engramada la cancha y terminadas las primeras graderías del estadio para incluso realizar en junio una cuadrangular ante cubanos, venezolanos y brasileños.



Por lo pronto, el futuro Estadio Nacional de Fútbol ya tiene el drenaje del campo, construida 15 de las 75 gradas que contará la primera parte del proyecto y en pocos días pondrán la grama sintética. Toda esas labores estarán a cargo de la Alcaldía de Managua y el MTI para agilizar la obra.



En horas de la mañana de hoy, llegará al país Mauricio Caballero, Presidente del proyecto Gol de la FIFA para Centroamérica, para chequear los avances de la construcción del estadio en el que también la rectora del fútbol mundial ha aportado.



También hoy al mediodía, llega desde Brasil, el ex asesor de la Selección Mayor Carlos De Toro, quien fue retirado del equipo por estimular la indisciplina con algunos jugadores en Brasil.