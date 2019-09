Increíble descalificación

Washington / EFE



Una atleta musulmana del instituto Theodore Roosevelt, situado en Washington, fue descalificada de una competición por llevar ropa deportiva conforme a su fe, pero que "violaba las reglas de la carrera", informado medios locales el fin de semana.



Juashaunna Kelly, campeona del distrito de Columbia en 1.500 y 3.000 metros, vestía el mismo uniforme con el que siempre ha competido desde que forma parte del equipo de atletismo del centro, desde hace tres temporadas: un traje de fibra sintética con capucha que cubre su cabeza, torso, las piernas y los brazos. El traje, fabricado según sus deseos, es de color naranja y azul.



"No es algo especial, no me hace correr mejor", declaró Kelly después de haber sido descalificada. Pero el director de la competición, Tom Rogers, ha considerado que la vestimenta de Kelly "viola las normas" de la Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Institutos. Según Rogers, los uniformes tienen que ser de un único color y sin adornos, salvo el nombre del centro o su insignia y sin que superen una determinada medida.



Kate Harrison, portavoz del departamento escolar del Condado de Montgomery, ha asegurado que la decisión de descalificar a Kelly de la carrera no ha sido tomada por Rogers, sino por los árbitros, que son independientes.



Los árbitros dijeron al colegio de Montgomery que su decisión solamente estaba basada en el traje "multicolor" que llevaba Kelly y no en motivos discriminatorios. Rogers dijo que sabía que Kelly llevaba el traje por motivos religiosos y que por esa razón le ofreció varias posibilidades para cumplir con las normas, incluso el poner por encima una camisa blanca y después el uniforme del equipo.



Sarah, la madre de la joven atleta, y el entrenador del equipo de atletismo del Colegio, Tony Bowden, niegan que haya sido así y afirman que las autoridades exigieron a la joven atleta varias veces que se cambiara. "Primero dijeron que tenía que quitarse la capucha, después que no puede tener logotipos, y después que tenía que ponerse el traje al revés", ha recordado la madre de la joven.



"Cuando ya les aseguré que el traje de Juashaunna no lleva adornos, dijeron que se tenía que poner una camisa blanca por encima", ha explicado la madre. "No fue un problema el año pasado y ¿sin embargo lo es este año?, que alguien me lo explique", ha señalado el entrenador.