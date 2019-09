¡Bóer cumplió!

Un pitcheo monumental de Rafael García y una estocada de tres carreras de Marlon Abea en la apertura del sexto inning, le dieron al Bóer la victoria 6x0 sobre el San Fernando, para alzarse con el título y convertirse en el primer bicampeón de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional.



Anoche en Masaya se vivió un gran ambiente de béisbol. Se controlaron los ánimos que estuvieron caldeados el domingo, Rafael García y Diego Sandino brindaron un magnífico duelo de pitcheo, pero sólo el Bóer bateó oportunamente y se llevó el trofeo en seis vibrantes juegos, cumpliendo los pronósticos de amplio favorito.



García, que en su anterior salida explotó en tres entradas, ayer anuló totalmente la batería fernandina, reduciéndolos a un hit en seis innings y dos sencillos en 7.2 episodios, luego de sobrevivir al descontrol en los episodios cuatro y cinco, en que las Fieras fallaron con dos embasados y un out. Dibujó serpentinas hacia la zona de strike, para ponchar a nueve adversarios, empatando la cifra que logró el panameño Lenín Picota, cuando le tiró el no hitter al León en 2005.



Sandino también se fajó, pero no encontró respaldo ofensivo de sus compañeros. Caminó hasta el octavo inning, esperanzado en el despertar de las Fieras que nunca llegó. Cargó con la derrota, permitiendo cuatro carreras en 7.1 innings.



El Bóer tomó la delantera en el tercer episodio gracias a un batazo de rebote altísimo conectado por Manuel Mejía al infield, que le permitió anotar fácil a Jimmy González, que conectó sencillo, pasó a segunda por sacrificio y a tercera por hit de Clyde Williams.



La definición del juego llegó en el sexto inning. El Bóer tenía a Jorge Luis Avellán en la antesala y a Manuel Mejía en segunda por doblete. Había dos outs. Por segundo turno consecutivo le dieron base intencional a Amaury Casañas, para enfrentar a Marlon Abea. La primera vez (4to. inning) lo dominaron con rola al short, pero ahora en esta ocasión Abea respondió con doblete a lo profundo del bosque central, tirando la pelota sobre Danilo Sotelo para barrer las bases y poner el juego 4x0.



Sandino no estuvo de acuerdo con la decisión. “Era preferible lanzarle a un extranjero que a un nacional, a los que llevó trece años pitcheándole. Marlon me conoce bien, sabe cómo tiro, porque ha sido mi catcher de equipo y con la Selección”, dijo el lanzador.



El Bóer remató con dos carreras en el noveno inning contra Jairo Pineda, quien explotó tras infield hit de Abea, wild pitch y doble empujador de Raúl Marval. Cerró José Luis Sáenz, que permitió hit productor de Jimmy González, que bateó de 5-3 en el partido.



Rafael García abandonó la colina en el octavo inning por un calambre en su pierna derecha, y cerró el partido Gustavo Martínez, que pese a admitir dos hits, cerró el partido obligando a Víctor Gutiérrez a batear para doble play.



Los únicos momentos de tensión en el juego se produjeron en el segundo inning, cuando García golpeó a Darío Delgado y hubo intercambio de palabras, y para el sexto episodio, en que algunos aficionados tiraron objetos por el bosque central. Falló la energía en una torre, pero el juego continuó hasta la coronación… El Bóer bicampeón conectó 11 hits, las Fieras cuatro.