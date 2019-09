Fue imposible pararlos

¿Cómo se ve el mundo desde la cima de la montaña?

Pueden preguntarle a Lourdes Gourriel, quien durante la mayor parte del tiempo de este cuarto campeonato de la liga de béisbol profesional estuvo instalado en ese sitio. Sus indios cabalgaron alegre y destructivamente imponiendo una superioridad a ratos aplastante.



Un gran equipo también necesita un gran manager. Los Yanquis del 27 tenían a Miller Huggins, y en la época de la dinastía, Casey Stengel manejó las riendas largo rato. Gourriel fue el manager hábil, serio, con ese criterio que te facilita la experiencia y los conocimientos del juego, con autoridad para garantizar la disciplina y capaz de manejar un personal sacándole el máximo provecho. Seguramente están pensando en él para la próxima temporada.



Lo clave en este medio tan complicado es contar con una directiva funcional, responsable, con capacidad de gestión, respetando el territorio del gerente y del manager, preocupada de rodear a los peloteros de las condiciones requeridas.



¿Quién me iba a decir en los años 70, que aquel Bayardo que conocí y con el que trabajé, alérgico al deporte, iba a estar al frente de un operativo como éste casi 30 años después? ¡Qué bueno que haya cambiado en ese aspecto!

Nemesio Porras ha sido un éxito en diferentes tareas. Lo es ahora como un ejecutivo. Su vocación para relacionarse, esa entrega al trabajo que lo convirtió en esclavo del celular y del reloj, la utilización de toda su experiencia como pelotero al servicio de lo gerencial, su intuición para negociar, fue otro de los factores del triunfo.



¿Cómo puedes reunir y mantener tranquila a una tropa tan competitiva para este medio? Con un sólido soporte económico y distanciándolos de los problemas.



Con un personal en el que se juntaron abridores consistentes con un bullpen altamente efectivo, bateadores productivos, suficiente agresividad y una defensa cerrada, no había forma de parar a este Bóer pujante.



Clyde Williams, no tan explosivo como en la última liga, ofreció un aporte esencial como el de casi todos; Juan Figueroa fue el pitcher de los momentos cruciales; Rodaway, García y Bucardo, supieron socar; el pitcheo de relevo con Gustavo Martínez como rematador y con garantía en los trabajos medios, no dio margen para vacilaciones; Travis Ezi se convirtió en un gran agitador, en tanto Jimmy González, Manuel Mejía y Amaury Cazañas tronaron tumbando obstáculos.



En todo instante, el Bóer fue un equipo, y eso explica su kilométrica ventaja de 11.5 juegos sobre el sub-líder San Fernando. Y en la final, aunque San Fernando mostró sus agallas forzando un sorprendente empate 2-2, los Indios cerrando con paliza y blanqueada aseguraron el banderín.



Entre las columnas de humo y el sonar de los tambores, saltaba a la vista la figura agigantanda del resurgiente Marlon Abea atrapando el título de Más Valioso.



Ha sido para el Bóer una imprevisible campaña de crecimiento y sostenimiento, difícil de imaginar.