“No quería pasarlo”

Mientras el Bóer se preparaba para regresar a Managua con el trofeo de Campeones de la Liga de Béisbol Profesional, en el dogout del San Fernando se veían caras largas, otras no alegres, pero al menos conformes, y la gran mayoría lamentaba la manera cómo se cayó el bateo del equipo en los últimos dos juegos.



“No merecimos ganar con el pobre bateo que mostramos. Hay que reconocerlo, el pitcheo de ellos nos amarró en los últimos juegos, y no supimos reaccionar por muchas ganas que le pusimos. Tampoco estoy triste, porque batallamos con el mejor equipo de la liga”, expresó Omar Cisneros luego de fundirse en un abrazo con el manager del Bóer, Lourdes Gourriel.



Al igual que Omar, Diego Sandino reflexionó en lo endeble que lució el bateo de su equipo, lo que facilitó las cosas para el Bóer, a pesar del esfuerzo que él hizo para mantener a los fernandinos en la pelea para empatar la serie.



“Es imposible ganar si no se batea. Pero también siento que perdimos cuando pasamos a Amaury Casañas por segunda vez. Quería fajarme con él, porque les lanzó mejor a los extranjeros. Le dije (a Omar) miles de veces: mira cómo les tiro a los extranjeros. Pero no me hizo caso, y él es el que manda”, dijo Sandino, que permitió el doble de Abea y sufrió su única derrota en toda la Liga.



Pero con su típica sinceridad, Sandino dijo estar orgulloso por la labor que hizo en toda la temporada a pesar de las dificultades que pasó el equipo.



“Nos enfrentamos a un gran equipo, pero nosotros también demostramos que teníamos para batallar con ellos, lástima que al final no tuvimos el respaldo del bateo”, explicó.



Ofilio Castro, otro de los jugadores claves del San Fernando, no fue el mismo con el madero en los últimos juegos de la final, precisamente lo que coincidió con el bajón del equipo.



“Hasta el cuarto juego estuvimos peleando la Serie, pero después de ahí no se bateó, y equipo que no batea no puede ganar. Es cierto que tampoco rendí igual en esos juegos, pero éste es un conjunto. y lo que pasó es que el resto no funcionó”, aseveró Castro.



“Pero no nos podemos quejar, varios en este equipo tuvimos una buena temporada. sólo que hubiera sido mejor con el campeonato en la mano”, agregó el líder de bateo del torneo.