“No pudieron contra mí”

¿Levante la mano quien no se impresionó con la gran faena de Rafael García? Seguramente quienes no lo hicieron fueron los jugadores del San Fernando, porque para ese entonces estaban rascándose la cabeza, buscando una manera de frenar tantas frustraciones que les causaba.



Una recta humeante, un slider devastador y un control preciso y certero, bastó para que García hiciera lo que ningún lanzador pudo hacer en toda la campaña, ganarle el duelo a Diego Sandino. Asestarle su primera derrota de la campaña.



“Desde que subí al montículo me dije ‘ésta es tu noche. Nadie brillará más que yo’, y así fue como lucí inmenso ante ellos que son tremendos bateadores”, dijo García, eufórico tras la victoria y la coronación del Bóer.



“Nunca me sentí cansado en el juego. Al contrario, cada out que pasaba más me emocionaba, porque me acercaba a la gran fiesta”, agrega.



García manifestó que al estar arriba 1x0, siempre pensó que la victoria era inevitable para la Tribu.



“Me engrandecí cuando estuve derrotando a Sandino. Y al ampliarse el marcador, todo fue una fiesta para mí, especialmente al continuar viendo a sus bateadores desfilar”, añadió el derecho.



Junto a García, otros que eufóricamente se encontraba era Gustavo Martínez, quien terminó el desafío por los campeones.



“Desde el año pasado, éste ha sido un conjunto que ha mostrado mucha unión. Eso es, sin duda, la clave de nuestro éxito. Rafael García lanzó bien y yo los terminé. Ellos son tremendos jugadores, pero nosotros demostramos ser los mejores”, dijo el pitcher.



El Bóer y su coronación los convirtió en bicampeones de la LNBP, los únicos que se han logrado esa hazaña, mientras que tras la derrota, San Fernando continúa siendo el único equipo que no se ha coronado en la Profesional, habiendo también perdido la Final del segundo torneo contra el Chinandega.