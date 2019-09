La Selección Mayor de Fútbol podría sufrir su etapa más crítica en su campamento en Brasil, si se confirma la versión del ex asesor del club, Carlos De Toro, a su llegada ayer al país, luego de ser separado porque supuestamente cometió actos de indisciplina junto a cuatro seleccionados.



El argentino no sólo negó de manera categórica la acusación del técnico de la Azul y Blanco, Mauricio Cruz, que lo responsabiliza de haber sacado a cuatro jugadores de la escuela de los Tigres do Brasil para ingerir licor, sino que denunció que se han ido varios jugadores a tomar, a sabiendas del técnico sin que éste pueda hacer nada.



“Estoy molesto porque no hice nada. Jamás salí a tomar con nadie, porque para empezar ni siquiera tomo (licor). Jamás me pueden acusar de eso. Sencillamente me querían separar del equipo porque no comparto la táctica de juego de Mauricio Cruz… Hubiera preferido que me hubieran dicho aquí en Nicaragua que no seguía y no me hubieran humillado”, dijo.



“Tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Allá (en Brasil) las cosas no están bien. Voy a pedirle al presidente Julio Rocha una investigación minuciosa de lo que está pasando, porque es cierto que jugadores se van a tomar y no una vez, sino que lo han hecho varias veces”, comentó el ex director técnico de la Selección Olímpica.



Rocha, en horas de la mañana de ayer, confirmó a EL NUEVO DIARIO el despido del argentino mientras lamentaba estas actitudes de alguien que dirigió Selecciones por más de un año.



“Mi trabajo no me importa, lo que me importa es mi nombre. Por eso pido la investigación. Te voy a mostrar la factura del restaurante donde comí ese día, solo, sin ningún jugador y sin nada de licor porque no tomo. La gente de los Tigres sabe esto, como sabe que Mauricio sale a buscar los jugadores tomados porque la misma gente de los Tigres le ha avisado”, expresó.



“Todavía el sábado andaban dos jugadores tomando y Mauricio detrás buscándolos. No digo que todos, pero muchos jugadores que fueron a Brasil no están para nada claros a qué llegaron”, comentó.



Cuenta De Toro que desde el primer juego de la Azul y Blanco con el juvenil del Vasco da Gama no compartió la idea futbolística que mostró Mauricio Cruz.



“Si vamos a Brasil es para ir a aprender a jugar como en Brasil, no para seguir jugando como lo ha hecho siempre Nicaragua. La Federación está haciendo un gasto muy grande y no sirve ir allá para seguir con la misma idea. De ahí viene la molestia de Mauricio”, dijo.