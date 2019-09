Venganza de Sharapova

Melbourne / AFP



La rusa Maria Sharapova camina con paso firme hacia su primer Abierto de tenis de Australia tras aplastar este martes en cuartos de final a la número uno mundial, Justine Henin, por 6-4, 6-0, y gracias a la eliminación de la vigente campeona, Serena Williams.



Sharapova, cabeza de serie N.5, se vengó de forma brillante de la maratoniana final del Masters que Henin le ganó en noviembre en Madrid y será la gran favorita de la semifinal contra la serbia Jelena Jankovic, que causó sensación derrotando por 6-3, 6-4 a la menor de las Williams.



Esta victoria, con la que puso fin a la extraordinaria serie de 32 victorias consecutivas de la belga, invicta desde la semifinal de Wimbledon en julio pasado, confirma el regreso al primer plano de Sharapova, que empezó a perfilarse en la capital española.



La rusa causó entonces muy buena impresión, teniendo en cuenta que una lesión de hombro la había mantenido sin jugar durante dos meses, y se anunció como la principal rival de la número uno del mundo para la temporada 2008.



"Es uno de los partidos más sólidos que he hecho. He sido paciente y, al mismo tiempo, agresiva", comentaba Sharapova tras infligir a Henin su primer 6-0 desde hace cinco años.



Viendo cómo dominó a Henin desde el fondo de la cancha y la impresión de potencia que dio al servicio y con su derecha, sus próximas adversarias lo tendrán muy difícil para evitar que prosiga su camino hacia su primer título en Melbourne. Incluso Venus Williams y Ana Ivanovic, que se enfrentan en cuartos de final en la parte baja del tablero.



Sharapova no utilizó sólo la fuerza bruta. También se le vio --y es relativamente novedoso-- intentar bolas amortiguadas, hacer reveses con slice y aventurarse a subir a la red, con bastante éxito.



"Ella ha jugado a un gran nivel. Ha estado mejor al servicio, ha sido mucho más agresiva. Está en gran forma. No tengo excusas, ha sido la mejor", admitió Henin, que arrastra molestias en una rodilla desde hace unos días.



Ésta será la cuarta semifinal consecutiva en Melbourne para la rusa, que nunca se ha impuesto en el primer Grand Slam del año. En 2007, la campeona de Wimbledon (2004) y del US Open (2006) fue barrida en la final por Serena Williams.



La derrota de Henin, campeona en Australia en 2004, no pone en peligro su número uno mundial. Incluso aumentará su ventaja en cabeza porque el año pasado no estuvo en Melbourne por problemas personales tras separarse de su marido.



Pero este revés sí anuncia una temporada 2008 más complicada que la anterior, en la que dominó de principio a fin perdiendo únicamente cuatro partidos.



En la rama masculina, el segundo preclasificado Rafael Nadal, de España, venció 7-5, 6-3, 6-1 al finlandés Jarkko Nieminen (24) y avanzó a las semifinales por primera vez en cuatro participaciones en el Abierto de Australia.



Nadal, el único jugador que ha derrotado a Roger Federer en los 10 últimos torneos de Grand Slam, chocará en las semifinales con el francés Jo-Wilfred Tsonga, una de las mayores sorpresas del torneo que eliminó 7-5, 6-0, 7-6 (6) al ruso Mijaíl Youzhny (14).