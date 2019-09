Mientras las miradas previo a la Final estaban centradas en los jugadores extranjeros del Bóer, Marlon Abea, casi eliminado de la contienda por el manager Lourdes Gourriel, se trazó una meta antes del inicio del primer juego: “Ésta es mi Final”… Y resultó el Pelotero Más Valioso.



Pasado los primeros cinco juegos de la Final, Abea ya no se decía a sí mismo lo efectivo que es en las rondas Finales, sino que lo demostraba, convirtiéndose en medio de la constelación de estrellas que albergaba el Bóer, en la más brillante figura con su rendimiento en el plato, mientras castigaba a cuanto lanzador tenía enfrente.



“Para mí esto es un sueño hecho realidad, porque me tracé esa meta, justo cuando me daba cuenta de que no me querían poner a jugar. Es más, para el manager Gourriel yo no debía aparecer en el primer juego, y gracias a Juan Figueroa con su pedimento, al final pude ver acción”, dijo Abea ayer.





¿Tuviste alguna conversación con Juan tras tu actuación en la Final?

Le agradecí enormemente porque ese gesto me motivó bastante en la Final. Creo que al leer en EL NUEVO DIARIO que Figueroa decía que si yo no le recibía entonces no participaba, también me generó un compromiso no sólo con el equipo, sino con él, porque depositaba su confianza en mí.



¿En medio del optimismo de brillar en la Final, pensaste que tu actuación sería de esta manera?

Yo siempre pienso en grande. Estoy plenamente satisfecho con lo logrado. Creo que soy el más feliz del mundo ahorita, pero si las cosas hubiesen sido mejor, más feliz estaría. Soy un soñador y esta vez mi sueño se hizo realidad.



¿Estaba fácil el pitcheo del San Fernando?

La respuesta de esa pregunta es que nuestro bateo estuvo funcionando de maravilla. Nosotros, a cualquier pitcheo le hubiésemos dado guerra. Contamos con una tremenda alineación, que hasta los compañeros que están en la banca disponen de una calidad impresionante.



¿En el juego crucial y frente a Diego Sandino, qué corría por tu mente antes de ese doble que selló el triunfo capitalino?

Estábamos con las bases llenas y lo que quería era chocar con contundencia la pelota. Nunca pensé en el jonrón. Pero era hacer un buen swing y que la pelota viajara. Gracias a mi Dios lo logré y el equipo fue Campeón.



¿Mucha gente de tu familia siempre te acompaña a los juegos, a ellos les dedicas esta distinción?

Por años, mi madre siempre me decía, -vamos, adelante-, ella me daba los ánimos que necesitaba para brillar en el juego. Esto logrado hoy se lo dedico a ella, además de mi esposa Gacela y mi hijo. Me siento con una buena fuente de inspiración”.



¿Piensas en el retiro?

Sé que me tiene que llegar, pero esa eventualidad aún no está entre mis prioridades. Creo que tengo la madurez pero al mismo tiempo la calidad para seguir jugando con buen rendimiento, este nivel de béisbol.