“No pudimos, fueron mejores”

Mientras en Managua no cesaban los comentarios por la actuación del Bóer y se preparaba la gran celebración del equipo, Masaya amaneció en silencio. Una vez más, los miles de aficionados al juego amanecieron con el corazón adolorido, tratando de olvidar el triste final de su equipo.



“Es obvio que nadie quiere hablar de eso. Muchos aficionados depositan su confianza en nosotros, al final fallamos en darles lo que nos pedían”, dijo el manager Omar Cisneros.



Omar, sin embargo, es de esos que nunca callan. Aún cuando los resultados han sido adversos para él, piensa que hablando se desahoga de lo ocurrido. Por ello, ante tantas abstenciones de los peloteros para hablar de la Serie recién concluida, el mentor no se aguantó y opinó.



“Ellos fueron mejores que nosotros en todas las facetas. Cada victoria que logramos en la Final ante ellos, fue un gesto heroico que yo me quedaba con la boca abierta y preguntándome ¿cómo fue posible? El Bóer es un tremendo equipo y nosotros nos manejamos en la Final a base de corazón. Lamentablemente sólo con eso no nos bastó para lo que buscábamos”, dijo Cisneros.



Omar fue más a fondo con el caso del San Fernando. Su asombro radicó, más que en la actuación de los muchachos en la Final, en la manera en cómo el equipo se mantuvo unido ante la crisis que se vivió a lo largo de la campaña regular.



“Éste era un club que debió desvanecerse en la ronda regular ante tanta incertidumbre que causaron los problemas financieros. Yo pensé que sólo un milagro nos salvaba de eso, y ocurrió cuando el señor Arturo Arana y Mario Rapacciolli, junto con Sucre Frech, rescataron al team”, dijo Cisneros.



“Haber llegado hasta la Final para mí es como un triunfo ante la adversidad que nos aquejó. Y jugar de la manera que lo hicimos, fue algo que nunca lo imaginé”, añadió Cisneros.



Otro que a duras penas se atrevió a decir algo de la final fue Diego Sandino, el estelar lanzador de las Fieras.



“Creo que la diferencia la marcaron los extranjeros. Ellos tenían los mejores peloteros extranjeros de la Liga. Los más caros y por ende, los de mejores resultados” añadió el derecho.



Un día después de la Final, aquella algarabía que había en Masaya por albergar el sexto encuentro, se desvaneció por completo y lució, al amanecer de ayer, como una ciudad desolada. Parecía una ciudad fantasma.