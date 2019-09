Chirizo: “Que no hable, y actúe”

Un mexicano en el cuadrilátero genera tanta expectación en el mundo del boxeo, que es inevitable no interesarse en ir a verlo. Y más aún cuando se presenta agresivo a una conferencia de prensa, denotando mucho optimismo por su próximo choque.



Ese es el caso de Arturo Valenzuela, el púgil azteca que estará sobre el ring mañana, retando al clasificado número uno de las 118 libras de la FIB, William González, quien está próximo a disputar una corona mundial.



“Yo no veo el pasado, sino el presente y futuro. Vine a Nicaragua a ganar a Este muchacho y pienso que venciéndolo, sería como un puente para que esa oportunidad titular sea realmente mía”, dijo Valenzuela.



Las palabras del azteca no cayeron en gracia al peleador pinolero, y luego de la conferencia de prensa, William no dudó en manifestar su interés por callarle la boca.



“Yo siempre he respetado a mis rivales. No me gusta hablar mucho porque es mejor demostrarlo. Pienso que él (el mexicano) habla de más y yo le aconsejaría que no diga tantas cosas, sino que lo demuestre con los puños”, dijo el gladiador pinolero.



Este gran choque, previsto a realizarse mañana viernes en el Centro de Eventos Pharaohs, será el estelar de una velada que es organizada por Casino Pharaohs junto con la empresa Prodesa, y que además contará con siete peleas más.



“Será una buena pelea porque siempre los mexicanos dan espectáculo, y éste muchacho González es uno de nuestros principales boxeadores en la actualidad. No de gusto se encuentra como número uno a la corona que ostenta el africano Joseph Agbeko”, dijo el promotor Fernando Sánchez.



González presenta marca de 20 triunfos y sólo 2 derrotas con 18 nocauts propinados, mientras que el azteca tiene balance de 19 victorias, 8 derrotas y 17 nocauts asestados.



“Yo voy a ganar porque ningún peleador extranjero me va a privar de mis sueños de ser Campeón del Mundo”, dijo González. “Mis condiciones físicas están bien y siento después de esta pelea, vendría el gran choque para mi”, añadió.



La pelea semiestelar estará a cargo de Everth Briceño contra el colombiano John Albert Molina. Briceño es ranqueado en el CMB y AMB entre los primeros diez, mientras que su oponente presenta 24 victorias, siete derrotas y 17 nocauts propinados.



“Será una gran noche boxística porque siempre hemos demostrado que montamos veladas de gran calidad y que el público sale siempre contento por los buenos shows”, dijo Fernando Sánchez.



“Ya José Alfaro es Campeón del Mundo, “Chocolatito” González pronto lo será, y ahora hay que apoyar a nuestro prospecto William, quien estamos seguro coronará un sueño y le dará gloria a nuestro país”, dijo el promotor.