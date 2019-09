“Vamos por el título”

El nuevo entrenador del Walter Ferreti, Omar Zambrana, dijo vía telefónica a EL NUEVO DIARIO, que su objetivo es dotar al equipo de un "mayor equilibrio" y "mejorar domingo a domingo", para estar "más arriba" en la tabla de clasificación.



Zambrana, quien firmó como nuevo entrenador del club rojinegro tras la separación de Róger “Pinocho” Rodríguez, ha dirigido los entrenamientos de pretemporada del Clausura 2008 del equipo, y afirmó que el plantel tiene "potencial para tirar adelante esta temporada".



El técnico capitalino expresó su intención de mantener la capacidad ofensiva del club de sus amores, destacando la necesidad de dotarlo de un mayor equilibrio, que en su opinión hasta ahora no ha existido.



Zambrana expresó sus "ganas" de trabajar duro, consciente de que le han entregado una responsabilidad que exige más trabajo por la calidad de la plantilla.



Alabó el potencial goleador del equipo, aunque apuntó la necesidad de mejorar otros aspectos, como el trabajo físico, y mejor creatividad en el medio campo para lograr una "trayectoria ascendente".



"La propuesta que me hizo la Directiva fue tentadora, además que han contratado a los jugadores que he sugerido que le dan al conjunto datos esperanzadores".



Admitió que se trata de un plantel acostumbrado a sufrir, pero con potencial para salir adelante del momento en el que se encuentra.



Zambrana reconoció que este contrato es "un paso adelante y motivo de ilusión tras un año sin entrenar, pero que este reto lo obliga a estudiar y trabajar como un profesional cabal porque el mismo establece trabajo a tiempo completo”



“Decidí aceptar la oferta del Ferreti por considerarla una propuesta interesante, ya que el club rojinegro es uno de los equipos grandes y con una buena afición. Nuestra objetivo es claro”, concluyó Omar Zambrana

Acompañarán a Omar en este reto Alex Argüello, Luis “Casagrande” Olivares y Cairo Zambrana.