Masayas aceptan el subcampeonato

Masaya



Desde las doce del día, más de cien personas esperaban en las afueras del estadio "Roberto Clemente", para comprar boletos para el tan esperado juego del San Fernando, de Masaya, contra el Bóer, de Managua, pese a que los precios se elevaron, para "Home Plate" al doble, de cien a doscientos córdobas, el lugar estaba a reventar.



Más de ocho mil personas presenciaron lo que se convirtió en la final del béisbol profesional, tras la blanqueada 6x0 que le dio el Bóer al equipo “come yuca”, terminando así la interesante serie que deleitó a la afición beisbolera.



Pese a no alzarse con el triunfo, que significaba extender la serie al máximo, los masayas se portaron a la altura, y aceptaron dignamente un segundo lugar, como buenos deportistas.



A diferencia de lo ocurrido hace trece años, cuando un grupo de enardecidos fanáticos destrozó parte de las instalaciones del estadio y quemó varios vehículos, esta vez no hubo disturbios de envergadura, pues más de cien antimotines y más de 500 efectivos policiales resguardaron el lugar.



Es la segunda ocasión en que el equipo San Fernando llega a la Final del Béisbol Profesional y ocupa el segundo lugar. Los aficionados aplaudieron a los peloteros que tuvieron un buen desempeño a lo largo de la temporada y también en ésta Serie, en que no eran favoritos, pero entregaron lo mejor de sí en el terreno para llevarla a seis partidos.



Se espera que para la próxima temporada, la directiva del San Fernando trabaje con tiempo suficiente para dotar al equipo de mejores condiciones, para regresar a la Gran Final.