Cleveland asegura a Rafael Betancourt

CLEVELAND / Agencias



El venezolano Rafael Betancourt, uno de los mejores relevistas en las mayores el año pasado, firmó el miércoles un contrato por dos temporadas con los Indios de Cleveland.



De esta manera, el equipo y el pitcher evitaron acudir a un proceso de arbitraje salarial.



No se ofrecieron detalles económicos del acuerdo, que incluye una opción del equipo para un tercer año.



Betancourt, de 32 años, fue uno de los mejores preparadores de mesa en las mayores en 2007.



El venezolano tuvo marca de 5-1 con 1.47 de efectividad en 68 salidas, la mayoría en la octava entrada antes de ceder el montículo al taponero Joe Borowski.



La efectividad de Betancourt fue la segunda mejor entre los relevistas, y sus oponentes apenas batearon .183 en su contra. Además, acumuló 80 ponches y sólo otorgó nueve boletos en 79 y 1/3 de entradas, con tres rescates.



Betancourt estaba a dos años de convertirse en agente libre, y la semana pasada su representante intercambió ofertas con los Indios en anticipación de su audiencia de arbitraje.



El serpentinero pidió 2,5 millones de dólares, mientras que los Indios le ofrecieron 1,75 millones. El año pasado ganó 840.000 dólares.





MILWAUKEE

El infielder dominicano Abraham Núñez aceptó ayer un contrato de ligas menores con los Cerveceros de Milwaukee.



Núñez, un suplente las dos últimas campañas con los Filis de Filadelfia, será invitado a los campos de entrenamiento sin un puesto asegurado.



El jugador de 31 años estuvo ocho temporadas en Pittsburgh desde 1997, y en el 2005 se fue a los Cardenales de San Luis.



El martes, el relevista dominicano Octavio Dotel firmó con los Medias Blancas de Chicago, en tanto el venezolano Andy Chávez aseguró su permanencia con los Mets de Nueva York.



Chicago tiene en su nómina a Dotel después de que ambas partes llegaron a un acuerdo para firmar por dos años y 11 millones de dólares.



Dotel, de 34 años, llega para que no se repita la triste historia de la pasada temporada con el bullpen de los Medias Blancas, que fue uno de los peores de la liga y que le impidió luchar por estar en la fase final del campeonato.



Dotel logró marca de 2-1 con 4.11 de promedio de efectividad, a pesar de la limitación que le generó la lesión del hombro, de la que ahora está completamente recuperado.



Antes de la llegada de Dotel, el gerente general de los Medias Blancas ya se había asegurado el fichaje del relevista Scott Linebrink para que ambos ayuden al taponero Bobby Jenks a hacer bien su trabajo.



Por su parte, Chávez llegó a un acuerdo con los Mets para seguir en su organización durante las dos próximas temporadas y evitaron ir a la audiencia de la mediación salarial al aceptar un contrato de 3,85 millones de dólares.



Chávez, que ganó 1.725.000 dólares el año pasado, recibirá un sueldo de 1,8 millón en la temporada de 2008 y 2,05 millones en la de 2009.



El jardinero venezolano puede ganar otros 250.000 dólares en bonificaciones por desempeño este año y 375.000 en el 2009, lo que le permitirá mejorar inclusive el dinero que había presentado a la mediación salarial.





Chávez jugó sólo 71 partidos en la pasada temporada debido a una lesión en la pierna izquierda. El veloz jugador se hizo daño el pasado 6 de junio y no regresó a la alineación hasta el 28 de agosto del 2007.





El jardinero venezolano bateó .287 de promedio con un cuadrangular y 27 carreras impulsadas en 150 turnos al bate.