Hopkins y Calzaghe se medirán en abril

LONDRES

La anticipada pelea entre Bernard Hopkins y Joe Calzaghe se realizará el 19 de abril en Las Vegas.



Seis años después del primer intento por pactar un combate con Hopkins, los manejadores del púgil galés anunciaron el miércoles que la reyerta se efectuará en la división de los semipesados en el Thomas & Mack Center.



No habrá ningún título en juego en la reyerta, la primera de Calzaghe como semipesado después de 21 defensas consecutivas de su título de los súper medianos.



Calzaghe tiene marca invicta de 44-0, y el 4 de noviembre unificó las coronas de los súper medianos.



"Él (Hopkins) definitivamente necesita que le arreglen el rostro, y yo me voy a encargar", dijo Calzaghe en una rueda de prensa en Londres. "Sólo espero que no corra".



Hopkins (48-4-1) peleó por última vez en julio y le ganó por decisión de los jueces a Ronald "Winky" Wright.



Antes de la pelea contra Wright, Hopkins se retiró en 2006. El estadounidense llegó a defender exitosamente 21 veces al hilo su corona de los pesos medianos.



Hopkins, de 43 años, cuenta con victorias por nocaut sobre Oscar de la Hoya y el puertorriqueño Félix "Tito" Trinidad, que le ganaron reconocimiento en Estados Unidos.



Calzague, en cambio, es poco conocido fuera de Gran Bretaña a pesar de ser el púgil más dominante en su división.



"Tengo nuevas metas, nuevas cosas por lograr", dijo Calzaghe, de 35 años.



Calzaghe, quien cumplirá 36 años antes de la pelea con Hopkins, dijo que espera realizar otros dos combates antes de colgar los guantes.



"Podría seguir hasta que tenga 40 (años), pero en el boxeo es fácil realizar una pelea de más", afirmó. "Hay muy pocos que se retiran invictos en el momento correcto".