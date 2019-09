¡A jugársela!

Mientras la atención era acaparada al máximo por Román González y José Alfaro, calladamente, durante meses, William González obvió el desinterés de los medios en él, se trazó la meta de llegar a disputar una corona del mundo, y como “hombre de palabra” que es, su sueño ya está casi alcanzado.



El púgil zurdo, que también ha sido víctima de la popularidad de su hermano René, está a sólo semanas de su chance titular, su sueño, su gran pelea. Pero para llegar a ella aún queda un caso por resolver: el azteca Arturo Valenzuela.



Hoy, en el Centro de Eventos del Casino Pharaohs, el gladiador capitalino se encerrará en el cuadrilátero para medirse al mexicano, en lo que será el choque estelar de una velada compuesta por nueve combates.



González, con foja de 20 triunfos y sólo dos derrotas, con 18 triunfos por nocaut, buscará cómo resolver fácil y pronto a Valenzuela (19-8, 17 KO), para enfocarse así plenamente en Joseph Agbeko, el monarca de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo.



“Ya quiero subir al ring para alcanzar la victoria y quedar oficialmente esperando la pelea titular. Tengo muchas ganas de resolver a Valenzuela, y lo voy a lograr”, dijo González, quien es el retador número uno de la categoría de los “Gallos” de la Federación Internacional de Boxeo, FIB.



Ayer, durante la ceremonia del pesaje, ambos peleadores no tuvieron dificultades ante la báscula... González marcó 120.5 libras, mientras que su oponente detuvo el péndulo de la balanza en 121 libras exactas.



“Esto no será fácil, porque así de positivo, como se le escucha a él, así me siento yo. No quiero que digan que fue una sorpresa cuando lo derrote. Voy a vencerlo, y esa oportunidad titular será mía y no de él”, manifestó el azteca.



Pero el entrenador de González, Ramón Gutiérrez, fue más allá con las proyecciones de su pupilo.



“No tengo la menor duda en que William vencerá a este mexicano, porque se ha preparado excelentemente para este choque. A veces lo veía como si se estuviera preparando desde ya para Agbeko, porque está consciente de lo que significa esta pelea”, dijo Gutiérrez.



Una derrota de González podría esfumar su choque titular contra el africano, que según se dice, puede ser en marzo o abril.



“Perder es algo que no me pasa del todo por la mente. Me costó llegar hasta el puesto número uno, al derrotar en su propio patio a Mauricio Martínez, y ahora nadie me va a bajar de ahí, y me convertiré en campeón del mundo”, dijo William.



Existe optimismo total en el grupo de trabajo de González, y esta noche, después de tanto tiempo, el púgil pinolero vuelve a presentarse ante la afición local, y promete una gran demostración ante un peleador al que muchos catalogan de peligroso.