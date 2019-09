Sorprenden a Nadal

Melbourne / AFP.- El francés Jo-Wilfried Tsonga dio la sorpresa eliminando este jueves al español Rafael Nadal, número dos mundial, en las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que vivirá una final Ana Ivanovic-Maria Sharapova en el cuadro femenino.



Tsonga, que se clasificó para la primera final de Grand Slam de su carrera, se impuso a Nadal en tres sets, por 6-2, 6-3, 6-2.



El francés se enfrentará ahora con el vencedor del duelo entre el suizo Roger Federer, número uno mundial, y el serbio Novak Djokovic, que se jugará hoy viernes.



"Es increíble, tengo escalofríos, he jugado un tenis increíble, nada podía pararme. Es como un sueño. No puedo creer que sea verdad", dijo el francés.



La revelación del torneo, que deslumbró de principio a fin, pasó por encima de Nadal, que no había perdido un set desde el principio del torneo.



El español es el cuarto cabeza de serie eliminado por el francés, después de Andy Murray, Richard Gasquet y Mikhail Youzhny. El tenista mallorquín disputaba su primera semifinal de Grand Slam en pista dura después de haber ganado tres veces Roland Garros y perdido dos finales en Wimbledon.



Obligado a defenderse constantemente lejos de su línea de fondo, Nadal nunca pareció capaz de meterse en el partido ante un Tsonga que conservó siempre una sorprendente relajación. La terrible derecha liftada del español no desbordó casi nunca a su rival, cuya presencia física maravilló.



"Ha jugado un partido increíble. No ha fallado un solo revés. Le felicito. La verdad es que no he tenido ninguna opción", reconoció Nadal.



El francés exhibió su mejor repertorio, con aces, derechas ganadoras, pero sobre todo con increíbles voleas desde todas las posiciones posibles.



Tsonga nunca se ha enfrentado con Federer ni con Djokovic. "Los dos tienen brazos y piernas. Veremos qué pasa en el court. Yo daré lo mejor", dijo el francés.



En el cuadro femenino, la serbia Ana Ivanovic deberá jugar el partido de su vida para privar a Maria Sharapova de un primer título en el Abierto de Australia, mañana sábado en una final que la rusa abordará como máxima favorita después de sus victorias ante Justine Henin y Jelena Jankovic.



Después de un partido perfecto contra la número uno mundial en cuartos de final, Sharapova arrolló a Jankovic en dos sets, por 6-3, 6-1, cuando Jankovic fue afectada por un dolor en la espalda a partir del final del primer set.



En la otra semifinal, Hantuchova dominaba 6-2, 2-0 y parecía dirigirse a su primera final de un “grande”, pero Ivanovic, de 20 años, terminó por encontrar sus dos armas habituales, la derecha (11 ganadores) y el servicio (6 aces), así como la movilidad que tanto ha mejorado desde hace meses, para arrancar una sufrida victoria por 0-6, 6-3, 6-4.



El último duelo entre Sharapova e Ivanovic se remonta al Masters, en noviembre en Madrid. Ese partido, ganado por un contundente 6-1, 6-2, marcó el principio del regreso de la rusa, cuya temporada 2007 se vio arruinada por un problema en el hombro.



La ex número uno mundial abordará la final con una motivación aumentada por la voluntad de borrar la humillación sufrida el año pasado ante Serena Williams (6-1, 6-2), en busca de un tercer título de Grand Slam después de Wimbledon en 2004 y el US Open en 2006.



Para Ivanovic, que pasará a la segunda plaza mundial independientemente del resultado de la final, se tratará de su primera gran cita.