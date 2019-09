Bonds pide clemencia

SAN FRANCISCO, California / Fox Sports.- Barry Bonds solicitó el miércoles a un juez federal que desestime los cargos por perjurio que pesan en su contra, alegando que la acusación es un disparo al aire de parte de la Fiscalía.



El rey de los jonrones de Grandes Ligas fue acusado en noviembre de mentirle a un jurado de instrucción sobre su uso de esteroides.



En la moción presentada en la corte federal de San Francisco, el toletero no admite ni niega haber usado drogas, pero alega que las preguntas que le hicieron los fiscales en diciembre de 2003 durante su deposición ante el jurado fueron imprecisas, ambiguas y confusas.



Los abogados de Bonds señalaron que "las preguntas que le hicieron dos fiscales diferentes fueron frecuentemente imprecisas, redundantes", repetitivas y "frecuentemente compuestas".



Los fiscales le preguntaron varias veces a Bonds si su preparador físico personal Greg Anderson le dio esteroides o alguna otra sustancia para mejorar el rendimiento a principios de 2000. Bonds respondió "no" o "para nada", pero sus abogados alegan que las preguntas no eran claras.



Los abogados de Bonds le pidieron a la juez Susan Illston que desestime el caso o le ordene a los fiscales que hagan la acusación más concisa.



Bonds, quien no tiene equipo para la próxima temporada de Grandes Ligas, se declaró inocente de cuatro cargos de perjurio y uno de obstrucción de la justicia.



El fiscal Matt Parrella se negó a hacer declaraciones.



Las mociones de desestimar cargos son frecuentes, pero raramente aprobadas en las cortes criminales federales.



Los escritos permiten anticipar cuál será la estrategia legal de Bonds. Especialistas en derecho dijeron que los fiscales deben demostrar que Bonds mintió y que sus preguntas frente al jurado de instrucción eran directas y no sujetas a interpretación.



Los abogados de Bonds escribieron que "algunas partes de la instrucción de cargos son tan vagas que es simplemente imposible tener certeza sobre qué mentiras se alega que el señor Bonds pronunció".