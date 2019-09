Posponen reunión con Roger Clemens

WASHINGTON.- La reunión de Roger Clemens con un comité congresional que investiga el uso de esteroides en el béisbol de Grandes Ligas fue pospuesta hasta el cinco de febrero.



El pitcher tenía previsto comparecer mañana sábado para una deposición o entrevista transcrita con personal del Comité de Supervisión y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes.



Esa comisión convocó a una audiencia pública el 13 de febrero en la que Clemens y su ex preparador físico Brian McNamee figuran entre las cinco personas citadas a testificar.



El comité anunció este jueves un nuevo itinerario para las entrevistas previas con los testigos.



Chuck Knoblauch, ex jugador de los Yanquis de Nueva York, fue emplazado para presentarse a una deposición o entrevista transcrita el martes, aunque el comité dijo que todavía no le han entregado el emplazamiento.



Andy Pettitte, lanzador de los Yanquis y ex compañero de equipo y de entrenamientos de Clemens, tiene que presentarse el 30 de enero, y McNamee el siete de febrero.



El quinto testigo, el ex empleado de los Mets de Nueva York Kirk Radomski, tenía previsto comparecer el primero de febrero, pero su deposición o entrevista ahora no tiene fecha.



Los abogados de Clemens y McNamee han dicho que sus clientes van a comparecer.



McNamee dijo en el informe Mitchell que le inyectó esteroides y hormona de crecimiento humano a Clemens. El lanzador ha negado las acusaciones.



Pettitte reconoció que McNamee le inyectó hormona de crecimiento humano en dos ocasiones. El preparador físico dijo que adquirió la sustancia de Radomski, quien se declaró culpable de distribuir esteroides y lavar dinero, y será sentenciado el ocho de febrero.