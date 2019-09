Una liga de mucho nivel

En estos momentos él ya no está entre nosotros. Se ha marchado a su país, y la fiesta de esta noche sin su presencia seguramente será víctima de un vacío irreparable.



Sin hablar mucho y con esa apariencia humilde, Lourdes Gourriel, el manager campeón, regresó a Cuba, luego de hacer del Bóer una máquina generadora de sonrisas y satisfacciones a lo largo de la campaña.



Ayer se le vio en público por última vez, durante una conferencia de prensa brindada por el Bóer. Como siempre, amable y dispuesto a aceptar críticas, el manager cubano agradeció a todos por la acogida que se le brindó en nuestro país.



“Hoy tengo que decirles a todos que me siento muy emocionado de estar aquí, y despedirme de este bello país me deja con muchas melancolías”, dijo el manager. “Cuando pelotero, hubo un momento que me dio mucha alegría. Fue cuando el comandante Fidel, en 1988, me abrazó por un jonrón ante Estados Unidos. El otro gran momento es éste”, dijo Gourriel.



El mentor se marcha sorprendido por el gran nivel de juego que alcanzó el equipo del Bóer. “Yo pienso, sin exagerar, que esta liga de béisbol tiene un nivel superior a la liga cubana de béisbol”.



“La diferencia la marcan los extranjeros. Nosotros contamos con un gran club, gracias al gran apoyo que siempre nos dio nuestra directiva, y así fue creado este equipo”, dijo Gourriel.





Por sus comentarios, ¿el Bóer cree que dominaría la liga cubana?

Te respondo que no sería último y ganaría muchos juegos. Como te digo, la diferencia la hacen los peloteros importados.





Usted, que siempre estuvo rodeado de un mundo amateur en cuanto a béisbol, ¿fue difícil abrirse paso en el profesional a través de nuestra Liga?

Uhhh, sí... Para mí fue muy difícil, especialmente cuando desconoces cómo trabajan los peloteros profesionales. Pero me gustó la experiencia, especialmente porque logramos hacer del equipo Bóer una familia, y esa unidad fue clave para el éxito.





¿Pensó usted en tirar la toalla?

No tanto así, pero mis primeros dos meses en la liga fueron muy incómodos, y hubo en cierto momento, pequeñas contradicciones con algunos peloteros. Pero resolvimos eso a tiempo, y fuimos los campeones.





¿Ha habido alguna plática con la directiva de repetir como mentor?

Me encantaría hacerlo, pero pienso que aún el tiempo es prematuro para ello. Vos sabés que esto es como la continuación de algo bueno. Vos querés seguir al frente en busca de seguir la obra que lograste.



Gourriel es el segundo manager cubano que consigue un Campeonato en la LNBP. El anterior fue Jorge Fuentes, que coronó al Chinandega en la temporada 2005-2006, también en seis juegos enfrentando al San Fernando. Los otros dos campeonatos (2004-2005 y 2006-2007) los ganó el nicaragüense Noel Areas con el León y el Bóer.