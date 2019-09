Rápido y letal

El suspenso finalizó tan rápido, que muchos ni siquiera pudieron deleitarse con el gran triunfo. Los pocos que lo hicieron, fueron testigos de una poderosa mano. Una izquierda mortal.



En sólo el primer asalto, en apenas el segundo golpe que enseñaba sobre el ring, vino la gran victoria de William. Un poderoso cruzado de izquierda que se estrelló en el mentón del azteca Arturo González puso fin las acciones, y así el pinolero se situó más cerca de choque titular.



“Pensé que iba a aguantar más, pero salió el golpe temprano y así me impuse una vez más”, dijo González. “Mi plan era presionar para irlo minando, pero las cosas resultaron mejor de lo previsto”, añadió”.



González, retador número uno a la corona de los “gallos” de la FIB, que ostenta el africano Joseph Agbeko, ahora está a la espera de las negociaciones de ese combate titular, que según se dice, iniciarán el próximo mes.



“Quiero que la oportunidad me llegue lo antes posible para adjudicarme ese título mundial. Sé que muchos quedaron impactados por como lució el africano ante Pérez, pero sé que puedo vencerlo. Sé que tengo la fortaleza para noquearlo”, dijo el peleador.



Anoche, ese poder del que se jacta González fue demostrado, y provocó que todos se pusieran de pie para admirarlo.



Al sonar de la campana, el pinolero salió como cazador furtivo ante su presa. Con mucha determinación y confianza, su primer golpe fue una izquierda que quedó en el vacío. Su segundo, el que fulminó al azteca, que estoicamente logró ponerse de pie, pero segundos después ya cargaba con la derrota.



“Me cazó con una gran mano. Nunca vi ese golpe. Fue muy rápido y lamentablemente perdí”, dijo el mexicano.



González mejoró su palmarés a 21 victorias y sólo dos derrotas, ahora con 19 nocauts, mientras su oponente desmejoró a 19 triunfos con diez reveses.



“Quise deleitar al público y creo que lo logré. Me hubiese gustado mostrar más de mis recursos en el ring, pero noquear temprano es excitante, y de igual manera me siento contento con el resultado”, añadió González.



En otros de los combates que se llevaron a cabo, Evert Briceño cayó por decisión dividida ante el colombiano John Albert Molina, quien se adjudicó el título Fedebol.



Matías García superó por nocaut técnico a Noel “La Chola” Gómez, mientras que Carlos Velásquez venció por decisión unánime a Rob Chacón, de Costa Rica.