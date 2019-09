Se corona Sharapova

MELBOURNE / AFP.- La rusa Maria Sharapova ganó por primera vez el torneo abierto de tenis de Australia al derrotar a la serbia Ana Ivanovic en dos sets 7-5, 6-3, este sábado en la final en Melbourne.



Éste es el tercer título de Grand Slam ganado por Sharapova, de 20 años, después de Wimbledon en 2004 y del US Open en 2006. El año pasado fue derrotada en la final por la norteamericana Serena Williams.



La rusa se abrió camino a la victoria final al derrotar a la número uno mundial Justine Henin en cuartos de final, y gana el título sin haber cedido un set.



Las dos adversarias practican el mismo tipo de tenis, con un buen servicio y fuertes golpes de fondo de cancha, sobre todo de la derecha. Sharapova no estuvo muy a gusto en el servicio (54% de primeras bolas, un solo ace), pero Ivanovic no aprovechó debido a demasiadas faltas directas (33 a 15).



Limitada por una lesión en el hombro, Sharapova obtuvo resultados irregulares en 2007 y salió del Top 5 por primera vez desde hace tres años. Inició su retorno al primer plano en Masters en noviembre, en Madrid, donde ofreció una encarnizada resistencia a Henin en final.