Cayó el “rey” Federer

Melbourne / AFP

El serbio Novak Djokovic frenó al suizo Roger Federer en su carrera por el récord de Pete Sampras este viernes en Melbourne en las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.



Djokovic, de 20 años, se impuso al número uno mundial en tres sets, por 7-5, 6-3, 7-6 (7/5), y se enfrentará el domingo en la final con la sensación del torneo, el francés Jo-Wilfried Tsonga.



El suizo, defensor del título en Melbourne, esperaba ganar su decimotercer Grand Slam y acercarse a uno del récord del estadounidense Pete Sampras.



Pero es otra cifra la que indica el relieve de la victoria de Djokovic. Federer había disputado las finales de los diez últimos 'grandes' y había ganado todas, salvo las dos jugadas en tierra batida, en Roland Garros.



La identidad del verdugo no sorprenderá a nadie, pues si alguien podía derrotar al número uno mundial en pista dura ése era Novak Djokovic.



El serbio jugará su segunda final de Grand Slam después de perder contra Federer en el US Open en septiembre pasado.



Ésta no era la primera victoria de Djokovic, número tres mundial, sobre Federer, a quien había derrotado el verano (boreal) pasado en la final del Masters Series de Montreal. Unas semanas después en Nueva York, el serbio desperdició hasta siete bolas de set en las dos primeras mangas de la final del US Open, pero aprendió que el camino que le quedaba por recorrer era mental.



"No logré estar concentrado, tuve miedo de ganar. Eso me enseñó mucho. Esta vez estuve metido en el partido todo el tiempo", dijo el serbio.



Djokovic logró más derechas ganadoras que Federer (14 a 11), cuando ésta se trata habitualmente del arma absoluta del suizo.



El serbio también sacó de manera formidable (13 aces), metiendo primeros servicios en los momentos cruciales del encuentro, lo que es también una de las cualidades habituales de Federer.



El suizo pareció más lento que de costumbre, lo que se explica quizás por los problemas de salud que le impidieron preparar la defensa de su título. A causa de un virus gástrico, tuvo que renunciar a la exhibición de Kooyong, la única prueba marcada en su calendario de principios de año.



"Quizás ha influido. Pero prefiero reconocer el mérito de mi rival", declaró el suizo, que no había perdido en tres sets desde hace casi cuatro años.



Federer falló ocasiones cuando generalmente eleva su nivel de juego en los momentos en que desea marcar la diferencia.



El número uno mundial sirvió para adjudicarse el primer set con 5-4 antes de perder su servicio dos veces seguidas. En la tercera manga tuvo dos bolas de set con 6-5, neutralizadas por grandes servicios del serbio.



La victoria de Djokovic es la confirmación de un talento excepcional que explotó el año pasado, cuando el serbio ganó los Masters Series de Miami y Montreal y alcanzó al menos las semifinales en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.



Djokovic, que todavía no ha perdido un set, será favorito ante Tsonga, aunque el francés jugó un tenis de ensueño en semifinales contra el español Rafael Nadal (6-2, 6-3, 6-2).