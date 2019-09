Hecho para triunfar

La directiva del club deportivo Walter Ferreti presentó ayer las nuevas contrataciones realizadas, que han dado un vuelco importante en la estructura de los rojinegros, para dar pelea en el V Torneo de Fútbol de Primera División “Clausura 2008”.



El equipo reforzó todas las líneas del fútbol con los porteros Denis Espinoza y Emerson Salinas, los defensas Silvio Avilés, Germán Mejía, Carlos Peñas, Michael Jarquín, los volantes Marcos Román, Juan Barrera, Ariacny Alvarado. La delantera fue reforzada con César Salandia, Jonathan Loáisiga y Milton Zeledón. Con ellos se despierta la ilusión por una gran campaña, esa que está esperando su afición.



La Directiva que preside el Comisionado General Carlos Palacios presentó, además de los jugadores, las incorporaciones a la Junta Directiva y en el cuerpo técnico en el que sobresalen dos glorias del balompié pinolero, como Alex Argüello y Eduardo “Caramelo” Terán, que brillaron como goleador y arquero respectivamente.



En conferencia de prensa, en una discoteca capitalina, se hizo entrega simbólica del nuevo uniforme que lucirán en el torneo. La franela fue entregada por el máster Elmer Cisneros, vicepresidente del equipo, y la recibió el hondureño César Salandia, el nuevo atacante que hará dupla con Emilio Palacios,

“Formamos un equipo para estar en la final, que tenga opción a dar la vuelta olímpica. Ya es hora que la afición capitalina pare de sufrir, ése es el reto que nos hemos propuesto. Creo que este equipo tiene la calidad y la plantilla capaz de cumplir el sueño de Walter Ferreti y de la Policía Nacional que es ser campeones”, dijo Cisneros.





Una dupleta de respeto



Son pocos los delanteros tan prolíficos como Emilio Palacios. El atacante jinotepino ha marcado nueve goles con la camiseta del Ferreti, y ahora tendrá un aliado con sus mismas características, el hondureño César Salandia, quien al servicio de Diriangén hizo 17 dianas.



Palacios admite que siempre le ha gustado tener a buenos jugadores de compañero y que Salandia era una tentación por su estilo de juego.



“Desde que juega en Nicaragua lo he visto y me gusta su juego. Es rápido, letal, con buena pegada y buena técnica para definir; tiene toque y visón de juego. Nos parecemos mucho y creo que juntos daremos de qué hablar. Tenemos un mes de estar jugando juntos y ya nos entendemos bastante”, manifestó Palacios.



¿Para que funcione un dúo debe haber química, existe en ustedes?

“Mucha, estamos aprendiendo a leer del juego de ambos. Siempre me ha gustado jugar con buenos y él es de calidad. Ambos nos movemos mucho en el área y cuando uno de nosotros reciba el balón de espalda al marco, no será necesario levantar la cabeza porque nos estamos entendiendo bien. Te digo seremos una dupleta de miedo en el torneo”, concluyó Emilio.