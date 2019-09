“Deco” se desmotiva

Barcelona / EFE

El brasileño Anderson Luis de Souza, ''Deco'', ha subrayado una idea que ya ha expresado anteriormente, que al final de la temporada reflexionará si continúa o no en el Barcelona, siempre que la entidad catalana firme un nuevo año sin ganar un título.



"Yo quiero seguir jugando y ganando. Pero no estoy pensando en que no ganaremos nada, porque tenemos opciones en tres competiciones. No pienso en el futuro, pero si ves que la dinámica no cambia tienes que cambiarla", ha explicado el jugador.



El centrocampista brasileño, nacionalizado portugués, en ningún caso se ha postulado para abandonar la entidad, pero sí en abrir un debate respecto de las consecuencias que debería adoptar en función de cómo finalice la temporada el Barcelona.



Deco ha aparecido ante los medios de comunicación después de haber jugado de titular contra el Villarreal, pero no ha podido entrenarse por un problema muscular en el aductor izquierdo, aunque no cree que sea un obstáculo para que pueda participar el domingo en San Mamés. En las últimas semanas, Deco ha causado baja en algunos partidos y ello ha vuelto a levantar alguna sospecha, reacción que no le ha gustado nada al jugador.



Al preguntársele acerca de algunos comentarios en el entorno del club que apuntaban a que el futbolista se había ''borrado'' de alguna convocatoria, Deco fue contundente: "Si se escribe esto es mala fe. Si se escribe una cosa que no se puede probar es que no es gente seria. Me preocuparía si los médicos o el entrenador dudasen".



Y ha continuado afirmando que "las críticas son buenas y malas. Es así. Es el fútbol. No estoy preocupado por si hay una campaña en contra. Estamos hablando de un club serio. Tenemos que aceptar la presión de estar en un club como éste", añadió.



Deco cree que cuenta con el respeto de la afición y la confianza del entrenador, factores que encuentra determinantes para "seguir trabajando", pero también ha insistido en que a él le gusta ganar y "si no estás ayudando a ganar tienes que irte. Al final tienes que hacer esta reflexión".