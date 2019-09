No encuentran a Knoblauch

WASHINGTON / ESPN

El ex jugador de grandes ligas Chuck Knoblauch no había podido ser encontrado hasta el miércoles a la noche por oficiales federales intentando entregarle una citación obligatoria de una comisión de la Cámara de Diputados que se encuentra investigando el uso de esteroides en béisbol, dijo un miembro del equipo del comité a Prensa Asociada.



La persona habló en condición de anonimato, debido a que los miembros de ese equipo no están autorizados para realizar comentarios sobre el tema.



Knoblauch, cuatro veces miembro del Equipo de Estrellas que jugó con los Yanquis, Twins y Royals entre 1991 y 2002, había sido citado a declarar el jueves para lo que se suponía fuese la primera de cinco declaraciones o entrevistas transcriptas planeadas por el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Diputados.



Estas sesiones son realizadas en preparación para una audiencia del 13 de febrero, cuando los testigos citados a declarar incluyan al siete veces ganador del premio Cy Young, Roger Clemens, y su ex entrenador principal, Brian McNamee.



Cuando el comité no tuvo noticias de parte de Knoblauch o de un representante, envió una citación obligatoria para forzar al ex Novato del Año de 1991 de la Liga Americana para someterse a una declaración el próximo martes.



Sin embargo, a las 7 p.m. del miércoles, esa citación no había llegado a manos del ex jardinero, quien, al igual que Clemens y otros 80 jugadores, fue acusado de usar drogas para mejorar su rendimiento en el Reporte Mitchell sobre el uso de esteroides en el béisbol publicado el mes pasado.



A Clemens se le había solicitado hablar ante miembros del comité el sábado, y su compañero de entrenamiento y ex compañero de equipo en los Yanquis, Andy Pettitte, fue invitado a ser intervenido el 30 de enero. McNamee está citado a declarar ante el comité el 31 de enero, con el ex empleado de vestuarios de los New York Mets Kirk Radomski citado para el 1 de febrero.



Los abogados de Clemens y McNamee han dicho que sus clientes cumplirán con su cita, aunque uno de los abogados de McNamee, Earl Ward, dijo que su cliente quisiera cambiar la fecha.



"Todavía estamos esperando noticias sobre un posible cambio de fecha", dijo Ward el miércoles.



Ward dijo que está esperando una respuesta final al pedido de McNamee de inmunidad, pero también dijo que McNamee declararía aún sin ella.



En el Reporte Mitchell, McNamee afirma haber inyectado a Clemens con esteroides y hormonas de crecimiento humano, acusaciones que el lanzador que ocupa el octavo lugar en la lista de mayor cantidad de victorias en las grandes ligas ha negado repetidamente. Pettite reconoció que McNamee lo inyectó dos veces con hormonas mientras el jugador se recuperaba de una lesión.



McNamee también le dijo a Mitchell haber adquirido las hormonas a Radomski para dárselas a Knoblauch en el 2001 y haber inyectado a Knoblauch con ellas.



Radomski se declare culpable de distribuir esteroides y de lavado de dinero, su sentencia está pautada para el 8 de febrero.