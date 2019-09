Ryan prefiere no comentar

NEWPORT BEACH

Si Nolan Ryan piensa algo acerca de Roger Clemens y el consumo de esteroides, el pitcher miembro del Salón de la Fama se reserva la opinión al respecto.



Ryan se negó a hablar acerca de las drogas que aumentan el rendimiento el miércoles por la noche, en una cena a beneficio para el programa de béisbol de Southern California. La cena incluyó una mesa de discusión de la que participó Ryan.



Debra Saal, director de marketing de Restaurant Business Inc., dijo que Ryan no se sintió cómodo al discutir el asunto.



Clemens, un jugador de Texas, al igual que Ryan, está pensando si acepta o no una invitación para asistir a la clínica de los Astros de Houston, la semana que viene: El Nolan Ryan Elite Pitching Camp.



Ryan lanzó para Houston entre las temporadas 1980-88, y hoy en día es asistente especial del gerente general de los Astros, Ed Wade.



En el informe de Mitchell acerca del consumo de sustancias que aumentan la capacidad física en el béisbol, que salió a la luz hace un mes, el ex entrenador de Clemens, Brian McNamee, dijo que le inyectó esteroides y hormonas de crecimiento humana al pitcher, en 1998, 2000 y 2001, acusaciones que el siete veces ganador del Cy Young ha negado rotundamente.



El abogado de Clemens dijo que este último se presentará en la audiencia sobre los esteroides en el béisbol de la Cámara de Supervisión y Comisión de Reforma del Gobierno, el 13 de febrero. Se le pidió a Clemens que hable ante los miembros de la comisión, el sábado, durante una de las cinco declaraciones o entrevistas que tendrán lugar antes de la audiencia del mes entrante.



Ryan jugó en las mayores durante 27 temporadas, con los Mets de Nueva York, los Angelinos, los Astros y los Vigilantes de Texas, desde 1966 hasta 1993. Consiguió un récord de siete no-hitters, ganó 324 juegos y estableció marcas con la mayor cantidad de ponches en una temporada (con 383 en 1973) y en la carrera de un jugador (con 5,714).



Ryan fue elegido para integrar el Salón de la Fama en 1999, en su primera votación.