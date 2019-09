Mayorga vs. Mosley

Ricardo Mayorga no es el diáfano peleador que deleita con su boxeo sobre el ring. No es pensante ni creativo. Es imposible considerarlo un innovador de estrategias y peor sobre la marcha de una pelea. Pero, más allá de sus limitantes técnicas, de su torpeza o fuerza bruta, se trata de un excitante peleador que cuando sube al ring es seguro que la multitud se vuelca para observarlo.



Mayorga es un guerrero, pero también un artista nato cuyo papel de “chico malo” lo escenifica a la perfección. Por ello, siempre es buscado por los promotores y se mantiene, en medio de sus derrotas, en las altas esferas del pugilismo mundial.



Richard Schaefer, funcionario de la empresa “Golden Boy Promotion”, anunció a través de la página web, Maxboxing.com, que Ricardo Mayorga sería el elemento perfecto para convertirse en el próximo rival de Shane Mosley.



“Se trata de un elemento que sabe mercadearse. Que la gente lo quiere siempre ver. Algunos lo aman otros lo odian, y causar esos intereses en este deporte es lo que todo boxeador busca. Mayorga es una figura que nos deleitó tenerlo contra Oscar de la Hoya”, dijo Schaefer.



Las palabras del funcionario sólo son posibilidades, pero que con el paso del tiempo tienden a tomar fuerza y convertirse en realidad.



Mayorga viene de un combate en que, sin brillar, su triunfo causó revuelo en el boxeo al imponerse por decisión unánime a Fernando Vargas en noviembre pasado… Mosley también impactó en el boxeo en su último choque, pero de manera negativa, al ser vencido por Miguel Cotto.



“Si llegase a concretarse, seguro que será muy interesante porque se tratan de dos vencedores de Fernando, y púgiles que necesitan victorias para mantenerse como grandes figuras en el boxeo”, añadió Schaefer.



En vista que se trata de sólo una posibilidad, el funcionario boxístico no profundizó en el posible choque, aunque existe una fecha que puede ser la adecuada para la pelea, el 12 de abril.



Schaefer también mencionó que la empresa trabaja para un posible segundo encuentro entre Kermit Cintrón y Antonio Margarito.



“Ésas son las dos peleas que nuestra empresa estará trabajando para finiquitarlas en las próximas semanas. Si logramos hacerlo realidad, sería fantástico para el boxeo mundial”, añadió Schaefer.