Sucre, intacto

El tiempo pasa, pero los grandes recuerdos permanecen intactos. El pasado es una morada que los preserva y nos permite actualizarlos, como ocurre con Sucre Frech, quien podría haber gritado como en el corrido mexicano: “Con dinero y sin dinero, digo siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley”.



El mejor locutor de béisbol que ha producido el terruño, aún escapado de nuestro entorno hacia el más allá el 28 de enero de 1991, permanece en el trono, y consecuentemente sigue siendo el Rey. ¡Qué tiempos aquellos! Los momentos más emocionantes del béisbol, no tomaban lugar en el diamante, sino en las casas, a la orilla de los aparatos de radio, escuchando muchas voces, con la de Sucre prevaleciendo.



Ese joven angosto, bastante desgarbado, con pesados anteojos, locuaz, improvisador, nacido en Masaya, se adueñó de la audiencia durante la agitada etapa del béisbol profesional, derrotando a todos los locutores importados, entre ellos Orlando Sánchez Diago, y nada menos que a Rafael “El Dinámico” Rubí.



Por supuesto, ningún locutor nica pudo llegar a retarlo. Ésa era una misión tan imposible, como para Tom Cruise recuperar a Nicole Kidman. Sucre abrió una brecha lo suficientemente ancha con los otros, y más adelante vio cómo fue creciendo, quien yo considero como el número dos: Julio “El Porteño” Jarquín.





¿Cuándo otro sucre?

Cuando la muerte nos arrebató a Sucre hace 17 años, nos preguntamos: ¿Cuándo veremos a otro como él?. Y luego de haber visto varias posibilidades, incluyendo el salto a la notoriedad de un muchacho como Carlos Reyes, armado de voz potente, notable coordinación y clara dicción, la interrogante continúa abierta, ahora en el dominio de Enrique Armas, quien utiliza exitosamente un estilo muy diferente a los conocidos.



Hay locutores que hacen historia, como Red Barber, Ernie Harwell, Harry Caray, Mel Allen, Vince Scully, sólo por tomar algunos de las más sobresalientes en las Grandes Ligas.



¿Recuerdan aquella combinación que formaron Buck Canel y Felo Ramírez en la cabalgata deportiva Gillete? Ellos con su maestría se metieron en nuestras casas y nos hicieron conocer hasta el modo de caminar de Mickey Mantle y Willie Mays, los pitcheos mortíferos de Sandy Koufax y Bob Gibson, la grandiosidad de los Yanquis, el significado de los Dodgers, el surgimiento de los Orioles, la presencia de los Cardenales.





Ojos de los oyentes

El ritmo del béisbol, sus sutilezas, matices, anécdotas, detalles históricos, cifras, manejo de las emociones, el estar consciente de ser “ojos de los oyentes”, exige un gran desarrollo, y Sucre, además de ser un gran locutor, fue también un artista. No por casualidad trabajó en muchas obras teatrales.



Fue Sucre quien mejor supo manejar la audiencia, y pienso, que por encima de esa voz inconfundible, que llegó a ser parte de la familia, ése fue el factor decisivo en su éxito mayúsculo. Todos estábamos pendientes de lo que decía, con atención, considerando que su palabra era la ley.



Nunca estuvo solo. Uno de sus compañeros, Armando Provedor, tenía una voz suave, casi deslizante, como un slider, y resulta muy agradable porque le agregaba la chispa de su talento y su facilidad para describir. Provedor fue para Sucre, lo que Felo Ramírez para Buck Canel, o Roger Maris al lado de Mickey Mantle.





Los mejores retadores

René Cárdenas, “El Chelito”, se adelantó a Sucre con un estilo muy original, sinuoso, un poco musical, cuidando muy bien el idioma y yendo directamente al grano. Fue precursor de las transmisiones en español de Grandes Ligas, y para muchos, debería estar en el Salón de la Fama junto con Jaime Jarrin y Felo. Dejó sus huellas René.



José Castillo Osejo fue la mejor mezcla locutor-comentarista, hasta el aterrizaje de Pedro Torres. Preocupado siempre por la nitidez en el vestir y el hablar, José le imprimió un toque señorial a la narración, y siempre dio la sensación de ser el dueño de la verdad por la forma en que manejaba sus puntos de vista. En la escuela de José comenzó a tomar forma el ingenioso Pepe Ruiz en Radio Corporación, también dueño de una voz clara y poderosa, pero con otras características.



Sucre alcanzó a trabajar con Julio “El Porteño” Jarquín. Los vi funcionar a fondo con sus egos sobre la mesa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. ¡Qué clase de transmisión lograron!. “El Porteño” tuvo su mayor virtud en la capacidad para fabricar su propia emoción, de acuerdo con las exigencias de diferentes acciones. Siempre admiré eso en él. Atrapaba al público haciendo gala de su precisión para describir, y no perdía detalle. ¡Cómo apreciaba su trabajo! Todo un profesional, no un fanático.





¿Escucharon

a rubí?

Evelio Areas es todo un caso. Un locutor excéntrico rodeado de mucha simpatía por su manera de apasionarse, capaz de armar una revolución en un vaso de agua. Narrando, hacía correr unos metros más a los peloteros, les aceleraba el swing y alargaba sus brazos en la gestiones espectaculares. Siempre estuvo de moda y sólo el implacable paso del tiempo lo ha afectado, como a todos nosotros.



Escuchamos a muchos más locutores, pero hay uno por quien conservó un singular aprecio y una particular admiración: Rafael Rubí. Yo lo escuchaba tanto narrando juegos como en su programa, porque informaba, era ocurrente, ágil de mente y con unos conocimientos y una autosuficiencia envidiables. Jamás se sintió atraído por la humildad y aseguraba que no había alguien como él. No se conformaba con ser bueno.



La vieja generación lo recuerda en Cuba como un tipo especial. Hablaba con autoridad de Dimaggio, del jinete Schomaker, de Fangio el piloto, de Chamberlain el basquetbolista, de Bill Tilden el tenista, de beisbol y de cualquier otro deporte, y era un analista de primera. ¡Que dificil es ser tan versátil como Rubí!

Esas voces que nos estremecieron con un huracán de emociones, que contribuyeron a desarrollar nuestra pasión, nunca se las podrá llevar el viento. Hicieron historia y permanecen en nuestros recuerdos, con un Rey indiscutible, Sucre Frech.





