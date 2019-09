Diriangén, herido

Hoy, a partir de las once de la mañana, se pondrá en marcha el balón que dará por inaugurado el V Torneo de Fútbol Clausura 2008, certamen que a simple vista presenta a dos favoritos, Real Estelí y Walter Ferreti, en vista de que el Diriangén se ha debilitado por la pérdida de figuras de vital importancia.



Mientras los caciques se sienten golpeados, Estelí y Ferreti han confeccionados plantillas que alegrarán a los seguidores y los convertirán en los grandes animadores de este certamen

Con el recuerdo de la semifinal del torneo de Apertura 2007 fresco en la mente de los aficionados, cuando Ferreti cayó en ambos desafíos 3-1 y 1-0 ante Diriangén, el equipo capitalino renovado en gran parte, planea el desquite para hoy, cuando estén cara a cara en el arranque del Clausura a las tres de la tarde en el olímpico del IND.



La presencia del hondureño César Salandia en el equipo rojinegro y la ausencia de grandes figuras por el lado de Diriangén son las principales diferencias de un torneo a otro, en el que Ferreti debe brillar intensamente porque la experiencia acumulada será clave.



Consciente de la importancia de controlar el juego en el centro del campo,el director técnico del Ferreti, Carlos Zambrana, tiene pensado alinear a un equipo más equilibrado con el aporte de un tridente ofensivo de estrellas (Palacios, Salandia y Alvarado), más Milton Zeledón.



Diriangén, con sobrada dudas, acudirá a la efectividad que puedan mostrar los once que pondrá Martín Mena. Su juego efectivo, rápido y ofensivo que fue letal para minar el fútbol del Ferreti en la semifinal lo ha perdido, ¿podrá demostrar que son capaces de invertir marcadores?

Real Estelí, diezmado por las ausencias de los seleccionados nacionales, recibe en el Independencia a partir de las tres de la tarde a Deportivo América, que llega reforzado y dispuesto a ser protagonista. Deportivo Jalapa con tres mexicanos en el róster espera en el Alejandro Ramos a las tres de la tarde a Deportivo Ocotal.



Masatepe recibe a las tres de la tarde en el olímpico de San Marcos a los costeños de Bluefields. El argentino Carlos Martino es la gran adquisición de los “Venados”, mientras que Bluefields llega sin uno de sus goleadores, Ariacny Alvarado, quien vestirá ala casaca de Ferreti.



El primer duelo de la jornada lo efectuarán Real Madriz contra San Marcos, a partir de las once de la mañana en el estadio “Solidaridad”, de Somoto.