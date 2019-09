Oscar insiste

ESPN



A toda la gente que se queja porque Oscar de la Hoya está planeando una pelea de preparación en mayo ante un oponente de rango menor al de súper estrella y que todavía no ha sido nombrado, les digo lo siguiente: vergüenza debería darles. Todo lo que ha hecho De la Hoya durante años es combatir en las más grandes y mejores peleas que ha podido hacer, sin evitar a nadie desde que llegó al peso welter en 1997. Desde entonces, ha combatido con cada uno de los oponentes que el público quería ver, ya sea Félix Trinidad, Shane Mosley, Fernando Vargas, Pernell Whitaker, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather o Ike Quartey.



Si nombras a un boxeador estrella, verás que De la Hoya ha combatido con él. Nadie en el deporte en el día de hoy ha enfrentado consistentemente a este nivel de competición. Nadie. No siempre ganó, y siempre cobró una tonelada de dinero, ¿y qué? Como fanáticos obtuvimos las peleas que queríamos, las que exigíamos. Ahora tiene 34 años de edad y se encuentra en las postrimerías de una carrera fabulosa. Si quiere tener una pelea más fácil (en la que no cobrará $50 para verla en pay-per-view, por cierto) para prepararse para una revancha con Mayweather que piensa que puede ganar, entonces que así sea. Disfrutemos el final de la carrera de De la Hoya. Celebrémosla. No la odiemos. Cuando se haya ido lo vamos a extrañar.



Prueba 4,654 de por qué el boxeo no está muerto todavía, sin importar lo que algunos tontos desinformados dicen: dos viejos, como Roy Jones y Trinidad, sin una sola victoria significativa entre los dos en los últimos cuatro años, vendieron la impresionante suma de medio millón de suscripciones de HBO PPV la semana pasada.



Me alegra que haya sido una buena pelea, porque aquellos que pusieron su dinero no pudieron haber salido desalentados. Ellos nos dieron una pelea tan buena como hubiésemos esperado. Si los boletos para el Madison Square Garden no hubiesen tenido ese precio ridículo, hubiese habido mucho más de 12.162 personas presentes, lo cual es mucho menos que las más de 20.000 y 17.000 que Miguel Cotto llevó el año pasado para sus peleas ante Zab Judah y Mosley, respectivamente.