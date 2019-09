Emmett pelea hoy

La aspiración de conseguir una medalla en un Panamericano se ha convertido en el mayor anhelo para el karateca nica Emmett Lang Valle, quien desde Holanda sigue su preparación enfocada por ahora en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate (CCCK), que se hará del 10 al 15 de marzo en México.



“Sigo pensando en esa medalla y no me quiero retirar del karate sin antes colgarme una medalla de cualquier metal en Panamericano. Siento que con el nivel que he logrado es posible ganarla”, insiste Lang Valle desde Rótterdam, mientras se alistaba para viajar a Francia y competir hoy en el abierto de Wasquehal.



El ganador de una de las dos medallas en el CCCK efectuado en Nicaragua el año pasado, peleará junto a más de 200 karatecas de unas 20 naciones de Europa, América y África, siempre con la misión de llegar en las mejores condiciones para buscar otra presea en México.



“La medalla (en Panamericanos) sé que puedo sacarla. Es el nervio que me agarra de saber que si tengo para ganarla y de las varias veces que he estado a segundos. Eso es lo que me mata a veces”, explicó Lang, que pelará en menos de 78 kilogramos, muy por encima de su categoría (menos 70 kilos).



El nica en Holanda combina el trabajo, en una empresa de petroquímicos, con su sesiones de entrenamientos todos los días en tres lugares distintos: Dordrecht, Rotterdam y Haarlem, donde comparte el tatami con seleccionados holandeses, algunos, campeones europeos.



“Ahora que falta poco para la competencia en México ya no voy a tener descanso porque comienzo el domingo con preparación físico, además voy a meter un poco más de entrenamiento en algunos días por la mañana. Siento que he madurado mucho y me conozco más, tengo más paciencia y eso me debe ayudar en buscar esa medalla”, agregó el nica.



Al Torneo Abierto de Wasquehal llegarán competidores de Francia, Alemania, India, Polonia, México, Inglaterra, Portugal, Escocia, Irlanda, Bélgica, Eslovaquia, España, Mongolia, Luxemburgo, Tunes, Marruecos y Estados Unidos.