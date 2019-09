Canó siempre Yanqui

AFP/ Nueva York



Los Yanquis de Nueva York y el segunda base dominicano Robinson Canó llegaron a un acuerdo preliminar que ligará al jugador a los Mulos hasta 2011, con una cifra que podría sumar hasta 56 millones de dólares, informó ayer The New York Times.



Canó, de 25 años, ganará 28 millones en las próximas cuatro temporadas y tendrá garantizado un total entre 55 y 56 millones, con los incentivos, si los Yanquis deciden ejercer la opción del contrato en 2012, añadió el periódico.



El acuerdo se hará oficial tan pronto Canó apruebe el examen médico de rigor.



Con esta firma, los Yanquis evitaron ir a un arbitraje salarial en el que tenían todas las de perder.



Canó, que había ganado la temporada anterior un salario de 490.000 dólares, pedía ahora 4,55 millones mientras la novena de Nueva York le ofrecía sólo 3.2 millones.



Canó fichó por primera con los Yanquis en 2005 y tras una exitosa campaña en la que terminó con promedio ofensivo de .297, 14 jonrones y 62 carreras empujadas, se consolidó como el intermedista titular del equipo.



En ese mismo año quedó en segundo puesto en la carrera por la designación del Novato del Año, premio ganado por el relevista de Oakland, Huston Street.



En la temporada de 2006 Canó se ganó la inclusión en el Juego de Estrellas y quedó tercero en bateo en la Liga Americana, con promedio de .342.



Luego de un mal arranque la temporada pasada, se recuperó para cerrar la campaña con average de .306, 19 cuadrangulares y 97 remolcadas.



Con la firma de Canó los Yanquis lo mantienen unido al cuadro titular al menos hasta el 2010, luego de firmar previamente al tercera base dominicano Alex Rodríguez por 10 años y al estelar torpedero Derek Jeter.



Canó es uno de los tres jugadores de los Yanquis que buscarían arbitraje salarial de no llegar a un acuerdo.



Los otros dos son el derecho taiwanés Chien-Ming Wang, quien reclama 4,6 millones y tiene oferta de cuatro millones, y el relevista diestro Brian Bruney, exigiendo 845.000 dólares en vez de los 640.000 que ganó la pasada campaña.