Trece rounds para morir

Era casi la medianoche de aquel viernes 27 de enero de 1978, cuando decidí salir a caminar en las calles del paseo “El Condado”, buscando algo de distracción. El objetivo era desconectarme un poco de la presión provocada por esa pelea.



Las centellantes marquesinas y la febril actividad que a esas horas se despliega en San Juan, convierten a la capital de Puerto Rico en una ciudad de singular atractivo para el turista. Pensé en esos momentos, a solo una horas de la súper promocionada pelea por el título Ligero Júnior, que los beligerantes difícilmente podrían conciliar el sueño.



Habían pasado tantas cosas desde el mes de diciembre de 1976, cuando se habló por primera vez de la reyerta Escalera-Argüello, y se había tejido tanto suspenso a su alrededor, que el orgulloso campeón de diez defensas y el sediento retador pinolero que buscaba su segunda corona, debían estar con su sistema nervioso alterado. No eran horas de calma.





Atrapados sin salida

Las puertas de la ciudad parecían cerradas para ellos, enclaustrados en los hoteles Caribe Hilton y Holliday Inn respectivamente. Seguramente ambos deseaban salir lo más pronto posible del compromiso. Dirimir de una vez por todas la supremacía en el casillero de las 130 libras. Quizás estaban sedientos de diversión añorando el ambiente bohemio y las noches de alegría que ofrece San Juan, todo eso prohibido para boxeadores que velan sus armas en ruta hacia un combate pre-clasificado como brutal.



Los había visto al despuntar el alba, metidos en gruesas ropas correr por las calles de la ciudad mientras los demás dormían. Los vi con la mirada vaga, meditar y meditar después de intensas sesiones de entrenamiento, pensando en la hora cero, en el instante supremo. Los vi encerrarse diariamente en sus respectivos cuartos a tempranas horas de la noche con un gesto de nostalgia, de pesadez, elevando posiblemente una plegaria al Señor. Todo estaba vedado para ellos. Es el sacrificio del boxeador.





Alexis desconcertaba

Sólo tenía un temor por Argüello, y era que no se encontrara lo suficientemente incentivado. Meses antes, en septiembre del 77, manifestó en Nueva York, por vez primera, su intención de no seguir boxeando. No sabía cuál era su real estado anímico. Imposible conocer todo aquello que fluye en el cerebro de un boxeador antes de un combate, que le turba los sentidos, que le eriza la piel.



Recordé tantas historias, entre ellas un relato según el cual, Alexis argumentaba antes de viajar a San Juan, estar hastiado del boxeo. A pocas horas de partir, le prometió a la esposa de su apoderado, que ganara o perdiera, sería su última pelea. Esa inestabilidad emocional de Argüello, creaba cierta preocupación. Por momentos, nos dio la impresión de ser el hombre cansado de gloria.



Cuando llegó la hora del pesaje crecieron las dudas. Vimos pálido a Argüello, y aparte de eso, esforzarse en extremo para bajar tres cuartos de libra. Consideramos que si no subía al ring en plenitud de facultades, se vería en serios problemas frente a una rival que durante los entrenamientos demostró estar listo para tirar golpes sin parar, entrar retadoramente con la cabeza por delante amparado en su gran fortaleza, y trabajar a la alta velocidad. Había dejado Escalera la impresión de ser un fajador exigente aunque sin clase.



A la hora del almuerzo, en la habitación 638 del Caribe Hilton, Argüello dijo: “Va a ser una pelea dura, pero no creo que pueda vencerme. Estoy preparado para cualquier eventualidad, y sobre el ring, me limitaré a esperar las oportunidades que me ofrezca el combate. No voy a desesperarme por buscar el nocaut. Estoy listo para toda la ruta en óptimas condiciones”.





Espeluznante

Sólo hay un vocablo que puede describir toda su magnitud, la brutalidad y la intensidad del trepidante combate que protagonizaron Alexis Argüello y Alfredo Escalera aquel 28 de enero de 1978 en Bayamón, y es, espeluznante. No hay otro más adecuado.



Al finalizar la batalla, yo tenía la boca seca, los nervios destrozados y una extraña sensación me recorría la traquea. El rostro de Escalera, convertido en una masa sangrienta, me permitió comprobar que frecuentemente el nocaut técnico es más impresionante que el efectivo.



Ahí estaban los estragos ocasionados por el destructor, reflejados en varias grietas de diferente longitud y profundidad, indicando un sufrimiento mucho mayor, que el provocado por un impacto de nocaut. Y esto podía explicarlo Alfredo Escalera después de haber surcado ríos subterráneos de agotamiento, avanzado hacia la zona roja de la agonía y haber estado en los rescoldos del infierno, víctima del golpeo certero y dañino de Alexis Argüello, quien, utilizando su izquierda como un estilete y peleando con una serenidad escalofriante, le propino la tunda de su vida.





Rápido Inicio

Los dos primeros asaltos fueron muy nivelados. En el de apertura, Argüello acuso recibo de un potente derechazo, y en el segundo, el retador retrocedió hasta las sogas impulsado por una violenta combinación de golpes. Todo el estadio se puso de pie, para presenciar lo que se esperaba una ofensiva agobiante por parte del campeón, pero éste se dedicó a sacar la lengua, tratar de burlarse de Argüello y danzar sin sentido. Inexplicablemente, se olvidó de disparar sus puños. Fue un respiro de casi 15 segundos, que le permitió al flaco volver sobre sus fueros y contraatacar con precisión y contundencia. Se llevó por delante a Escalera hasta el centro del entarimado y con un gancho de corto, lo derribó para el conteo de protección. De inmediato, Argüello se volcó sobre Escalera convertido en huracán y aunque recibió varios impactos, provocó un corte en la ceja izquierda del todavía campeón y una pequeña abertura en el labio superior.



El ritmo del combate se volvió a ratos vertiginoso y en el cuarto asalto, Argüello ensartó a Escalera en un poderoso izquierdazo, abriéndole un surco debajo de la ceja derecha. Para el quinto round, era Argüello el que ordenaba que se debía hacer entre las doce cuerdas, apoyado en la pulcritud de su directo de izquierda, un golpe que parece ser invento de la fantasía. Del sexto en adelante, lo de Escalera fue patético.





Terrible deformación

En el séptimo asalto, el rostro de Escalera era un catálogo de cicatrices: presentaba un corte largo y profundo en la ceja derecha, otro en la ceja izquierda recién reparada, tres de menor envergadura alrededor del ojo derecho y el que adornaba el labio superior, cada vez más ancho, cada vez más profundo. A esa altura del combate lo que Escalera necesitaba urgentemente era un trabajo de alta cirugía, pero ni que le hubieran colocado enfrente un espejo hubiera desistido de seguir en la lucha.



Argüello siguió su trabajo implacable. Reiteró que no conoce la piedad sobre la tarima brava. Avanzó siempre con los dientes apretados disparando sus latigazos de zurda y derechazos estremecedores. Escalera parecía una palmera azotada por un vendaval.



¿Qué hacer y cómo hacerlo para detener esa máquina infernal de golpes?.Escalera sólo atinó a seguir debatiéndose con el corazón en los dientes, aun a precio de tener que soportar el flagelo de los impactos que lo sacudían, que lo destrozaban.





Final brutal

En el asalto doce la lucha fue brutal, porque Escalera así lo quiso ensayando una fiera arremetida, síntesis de hombría en busca de la hazaña. La pelea echaba lumbre, cuando sobre un giro de la cabeza de Argüello intentando el esquive, llegó el volado de derecha de Escalera con toda la carga. No pegó de lleno. Fue un refilón, algo así como una cuchillada y apareció un hilo de sangre debajo del ojo derecho de Argüello. Escalera trató de desbordar, pero el flaco, frío, pensante y vigoroso, congelo la fogosidad del boricua y eludió el temporal.



Casi 18,000 aficionados esperaron de pie y con el credo en los labios, el llamado para el round trece. Vitorearon a un Escalera encendido, empujándolo a que buscara la definición, pero en la esquina de Argüello la orden también había sido tajante: hay que ir con todo, con la escopeta y los trastes viejos aunque la ventaja acumulada en las tarjetas pareciera ser suficiente para permitirse especular. Al igual que Escalera, Argüello fue decididamente al frente. Y volaron las balas. Sálvese quien pueda. Un trallazo de izquierda hizo explosión en el labio superior de Escalera. La visión fue espantosa. Una parte de la carnosidad quedó colgando y el surtidor de sangre le daba un aspecto macabro a la escena. El arbitro Mercante se detuvo ante aquella masa tumefacta y llamó al médico Capella. No había razón para seguir. Capella ordenó la suspensión y de esas grietas que “adornaban” grotescamente el rostro de Escalera, Alexis Argüello extrajo su segunda corona mundial.



Han pasado 30 años, pero los que estuvimos en Bayamón, con la nariz contra el ring y los ojos desmesuradamente abiertos mientras los corazones retumbaban, recordamos cada acción revestida de fiereza y sentimos todavía las camisas salpicadas por la sangre de Escalera.





