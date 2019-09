A rugir en el Caribe

PARA EL NUEVO DIARIO



La Republica Dominicana será el país anfitrión de la edición número 50 de la Serie del Caribe, en la ciudad de Santiago, a unos 150 kilómetros al norte de la capital dominicana, en el estadio Cibao, sede de Las Águilas Cibaeñas. Verán acción a partir del próximo dos de febrero equipos de Venezuela, México y República Dominicana, siendo la gran ausente la isla de Puerto Rico, que por problemas internos no realizó torneo este año.



El 21 de agosto de 1949, en La Habana, firmaron el acuerdo para la Serie del Caribe, competencia en la que participarían los cuatros equipos campeones de los países miembros de la Confederación del Béisbol del Caribe. Los cuatros equipos se enfrentarían a dos vueltas en seis días, con dos juegos diarios durante el mes de febrero.



Durante dos años 1949 y 1950 se celebraron tanto la Serie Interamericana como la Serie Del Caribe, que fue inaugurada en el 49 en el estadio del Cerro en La Habana, hoy conocido como el Latinoamericano, y se jugó por segunda vez en el Sixto Escobar de San Juan, Puerto Rico.



La primera etapa de las Series del Caribe se extendió hasta 1960. De las 12 ediciones que se realizaron en esa era, Cuba ganó siete, Puerto Rico cuatro, Panamá una y Venezuela ninguna.



Para el año de 1960 un año después de que Fidel Castro tomara el poder en la isla de Cuba, el béisbol profesional no fue aceptado por su régimen y decidió retirar a Cuba de estos clásicos. En este año la Confederación acordó que era difícil jugar con solo tres países participantes y fue así que se dio fin a éstas series.



En el año de 1970, en Caracas, se atrevieron a reanudar las acciones con la participación de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela.



El torneo fue un fracaso. Un año mas tarde surgió México como cuarto país participante y de esta forma se salvaron las Series del Caribe.



En esta segunda etapa de estos torneos los equipo de la República Dominicana han sido los más ganadores con 15 títulos, le sigue Puerto Rico con 14, Venezuela 6, México cinco y Panamá uno. En el año de 1980 no se realizó la Serie por una huelga de peloteros. Y en el año 2003 Venezuela no pudo participar por la situación que atravesaba el país, fue remplazada por otro equipo de Puerto Rico.



En estos momentos se realizan las series finales en los torneos de los países participantes, donde saldrán los equipos que representaran a sus países en la edición cincuenta de la Serie del Caribe, a celebrarse en la turística República Dominicana.



En Venezuela los equipos que se están disputando el honor de representar al país son: Caribes de Anzoátegui, Tigres de Aragua, Cardenales de Lara, Tiburones de la Guaira y Bravos de Margarita.



En México los equipos son: Tomateros de Culiacán, Yaquis de Obregón, Venados de Mazatlán y los Caneros de Mochis

En República Dominicana: Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao.



Hoy en día la pelota caribeña se ha convertido en una de las mayores fuentes de nuevas promesas para el béisbol de Grandes Ligas, esto unido a la posibilidad de apreciar el juego de figuras latinoamericanas en la Serie del Caribe ha hecho de este evento beisbolístico uno de los más importante a nivel mundial.