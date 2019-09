Se salvó Diriangén

Sobrevivió Diriangén en un final angustioso. Perdía 1-0 ante el revitalizado Walter Ferreti en el Estadio Olímpico del IND y el tiempo se encogía, cuando logró salir del hoyo y forzar un empate, evitando lo que parecía un inevitable traspiés.



El pequeño Marcos Méndez, con disparo dentro del área grande a los 78 minutos se encargó de truncar las esperanzas de triunfo del Ferreti, aprovechando un descuido de la zaga rojinegra en saque de banda de Armando Reyes, que acabó en gol para decretar un pálido empate 1-1 entre capitalinos y diriambinos.



En la cancha no se jugaba nada de fútbol debido a la falta de coordinación en las líneas capitalinas frente a un Diriangén que perdía desde el minuto 40 por una genial definición de Emilio Palacios, enviando una pelota en sombrerito al fondo de las redes ante lo salido que estaba el portero Donald Gallego.



Ferreti tuvo muchos problemas en la zona media, donde la responsabilidad entregada al chavalo Juan Barrera lo ahogó.



Lo mismo ocurrió con los contenciones Marcos Román y Lucas Piccinini que descuidaron mucho su posición y obligaron a los puntas, Emilio Palacios y César Salandia, a replegarse para tener contacto con el balón. Eso empañó el debut de un nuevo Ferreti del que se espera mucho más en este torneo.



El tanto del Ferreti no hundió la moral a los jugadores ni a los aficionados del Diriangén, que veían cómo su club se fajaba en busca del empate.



Aunque Ferreti tuvo algunas oportunidades claras, al final le faltó puntería y determinación a los delanteros.



En Jalapa, el renovado Deportivo Ocotal se alzó con el triunfo 3-1 sobre Jalapa. Los refuerzos hondureños anotaron los goles del triunfo: Darwin Ramírez a los 20, Howald Mejía al 24 y Mario García a los 47. Jalapa descontó vía penal por intermedio de Salvador García a los 40 minutos.



Masatepe dio muestra de mejoría y con par de anotaciones de Bladimir Pérez, derrotó 2-0 a Blufields, que no pudo utilizar a su “estrella” Rudel Calero. Pero los masatepinos mostraron lo mejor de su juego en los primeros 40 minutos, tras ese período y ya con la ventaja perdieron la idea táctica que los hizo dominar a los caribeños en San Marcos.



En el otro duelo, pero en Somoto, el Real Madriz finalizó sin goles contra San Marcos.