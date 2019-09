Se busca pistolero

dplay@ibw.com.ni



Johan Santana debe sentirse como aquellos pistoleros del viejo oeste que aparecían en los carteles colocados en casi todos los árboles y paredes, con un gran letrero diciendo SE BUSCA, aunque por supuesto, no vivo o muerto.



El zurdo venezolano, ganador de dos premios Cy Young y seguro líder en cualquiera de las 30 rotaciones de abridores en las Grandes Ligas, ha estado siendo perseguido por aire, mar y tierra, desde que terminó la temporada regular.



En un tiempo de preocupante escasez en lo referente a ganadores de 20 juegos, sin pitcheres de 300 ponches y con porcentajes en efectividad agrietados, Santana ha sido sometido a una cacería sin precedentes.



Ahora resulta que los Gemelos se muestran altamente interesados en retener a Santana. El nuevo estadio, las exigencias del periodismo de Minnesota, la firma larga de Justin Morneu y Michael Cuddyer y la garantía de contar con Joe Mauer, han sido factores para estimular a la gerencia del equipo.



Claro, frente a la posibilidad de obtener mucho futuro y liberarse de un compromiso próximo a los 20 millones de dólares anuales, los de Minnesota soltarían a su pelotero símbolo con ocho temporadas de experiencia, seis de ellas completas, registrando 93 victorias por 44 reveses y apuntándose 1381 ponches.



Yanquis y Medias Rojas casi siempre andan detrás de los mismos objetivos. En casos de billetazo limpio, como fueron el de José Ariel Contreras y Alex Rodríguez, los Yanquis se impusieron, pero ahora, cuando se trata de entregar material humano tan valioso y correr el riesgo de perder a Santana si no se logra un acuerdo que le impida entrar al mercado de agentes libres, los ejecutivos de los dos equipos rascan sus cabezas y la piensan.



Entregar a Jacob Ellsbury o a Clyde Butcholtz y algo más, y quedar negociando con Santana alrededor de esos 20 millones de dólares, es aturdidor para Boston, y lo mismo ocurre con los Yanquis, interesados en no soltar a Joba Chamberlain o a Phil Hughes.



Frente al poderío económico de estos dos equipos, sólo Mets y Dodgers pueden atreverse con grandes cifras, sin embargo, los Rangers de Texas se han inscrito en la lista y los Medias Blancas han levantado sus manos.



Cuando llegue el Juego de Estrellas, que este año será precisamente en Nueva York, el alboroto por Santana va a crecer y será un mejor momento para los Gemelos, si es que se encuentran con reducidas posibilidades y las cuentas para negociar con el zurdo no les cuadran.



Puede que Santana esté más interesado en sentarse en la butaca de los agentes libres una vez que termine la temporada para escuchar ofertas con su agente, que verse involucrado en un cambio durante el mes de julio o en agosto.



Por ahora, sigue siendo tan buscado como un pistolero de esos que hacían estragos en el viejo oeste.