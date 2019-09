Empató el Estelí 0-0

La ausencia de Ricardo Vega en la delantera del Real Estelí se hizo sentir, porque pese a que tuvieron las mejores opciones de gol en el Estadio Independencia, los norteños se tuvieron que conformar con un empate sin anotaciones contra un América que mostró más fortaleza, pero que aún necesita mejorar mucho en cómo administrar el balón.



Los estelianos no tuvieron en su once titular a los delanteros David Martínez y a Vega, quienes están con la Selección en Brasil. Menos a Rudel Calero, que fue cedido a préstamo a Bluefields y se suponía que con Zeledón y quizá Samuel Wilson adelante, no se sentiría la diferencia.



Pero Zeledón demostró que no es un goleador y Wilson no pudo jugar. Eso no significó que Estelí no creó oportunidades claras, sin embargo, nadie pudo aprovecharlas.



Estelí tuvo varias opciones. Una con Elmer Mejía, aunque la más clara de todas fue la que se perdió en el segundo tiempo Eliu Zeledón, en una jugada que terminó en un mano a mano con el portero de los rojos y que no supo resolver.



En la otra acera, el América lucía fuerte en la defensa y a ratos certeros en la media cancha, pero de pronto abusaron de muchos balonazos y eso les restó posibilidades ante todo frente a un equipo que sabe plantarse a pesar de que no tuvo a todos sus jugadores.



El segundo período fue cuando lució mejor el Real Estelí, inclusive con Hugo Silva tratando de aportar el tanto de la victoria, pero en un balón estacionado que parecía llevaba para meterse en las redes aunque al final el portero la controló.



Los americanistas tuvieron su jugada más próxima a gol también en la segunda parte del juego, en otro pelota estacionada que cobró Jorge “La Avioneta” Martínez como tiro directo, pero era más bien indirecto y el árbitro central tuvo que anular la jugada cuando el balón estaba entrando en las redes.



Estelí con este resultado alargó su racha a 31 partidos sin perder en su estadio, mientras el América mostrando más empuje que otras cosa salió conforme con el empate.