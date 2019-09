Hansack, a batallar

Subjetivamente, Devern Hansack vive en el “Mundo de las Fantasías” al ser parte de los Medias Rojas de Boston, un equipo próspero, del agrado de millones de fanáticos y con la calidad suficiente para brillar en cada postemporada.



Pero la realidad del costeño es otra. Ser miembro de los Medias Rojas se traduce a una lucha constante por sobrevivir. La presión de que el tiempo pasa y las oportunidades se reducen, además de una competencia feroz entre los jugadores de Ligas Menores, con tal de alcanzar el gran sueño: las Grandes Ligas.



Los Medias Rojas de Boston fueron escogidos como la organización de la Liga Americana con el sistema de Ligas Menores más promisorio que se puede encontrar en el Béisbol Actual.



Bajo esas condiciones no es fácil mantenerse en el Béisbol Organizado. Para jugadores ya establecidos, jugar en Boston es como estar en el paraíso, pero para Devern, es el gran reto de sobrevivencia en un nivel que se él se ha aferrado a pertenecer.



“Esto no es fácil. Yo soy testigo como él trabaja duro para brillar y llamar la atención”, dijo su agente, Evelio Areas Junior.



Actualmente Hansack está en un centro instruccional de los prospecto de los Medias Rojas de Boston, y mientras trata de aprovechar la mínima oportunidad que se le brinda, hasta hoy la atención de los coaches y medios, están en otros jugadores y no en él.