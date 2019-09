A William González Agbeko no lo intimida. No hay manera de hacerlo y más aún cuando se trata de su próximo oponente, el rival que podría cambiarle la vida.



“Yo me siento plenamente optimista de que esa noche saldré airoso. Él no podrá contra mí. Lo voy a vencer y devolveré a Nicaragua esa corona que tuvo fugazmente Luis Pérez”, comentó William tras su último choque ante el mexicano Arturo Valenzuela.



William, de esa manera, noqueando al azteca, quedó confirmado para combatir contra Agbeko en su próximo choque que podría ser para el mes de abril.



“Me siento muy motivado, y con los deseos al máximo de subir al ring contra él y arrancarle la cabeza”, dijo el peleador. “Él se mostró grande contra Pérez porque lamentablemente el nica no estaba en nada, pero ante mÍ las cosas serán diferentes. Voy a derrotarlo”, culminó diciendo el gladiador pinolero.